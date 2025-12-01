Kết hợp mua sắm và trải nghiệm mỹ phẩm

Đến mua sắm tại Flagship Cocolux, khách hàng sẽ nhận phiếu trải nghiệm miễn phí, để khám phá các dịch vụ mới mẻ và hiện đại.

Đầu tiên là khu chụp ảnh Photobooth tại tầng 1 và tầng 2 là một trong những điểm thu hút khách hàng nổi bật. Ánh sáng được bố trí chỉn chu từ phông nền và góc máy được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể tạo ra những bức ảnh tự nhiên, xinh lung linh, đúng tinh thần Gen Z trẻ trung, vui vẻ, đậm cá tính riêng.

Hoa hậu Thanh Thuỷ “bắt trọn vibe” tại photobooth Flagship Cocolux

Không thể bỏ lỡ khu trải nghiệm Coco Tea Bar - một “góc thư giãn” đầy duyên dáng, nơi khách hàng có thể thưởng thức ly trà sữa mát lạnh và check-in bắt trọn góc sống ảo với những khung cảnh đẹp mắt.

Coco Tea bar là một góc thư giãn đầy duyên dáng được hai hoa hậu Thanh Thuỷ và Lương Thuỳ Linh “checkin”

Dừng chân tại khu gắp gấu, làm sticker handmade, những hoạt động này tạo nên tinh thần vui vẻ vượt xa một trải nghiệm mua sắm ưng ý, chuẩn phong cách năng động của thế hệ trẻ. Mỗi chi tiết đều hướng đến việc nâng tầm hành động mua sắm thành một trải nghiệm có cảm xúc, có năng lượng tích cực và có sự kết nối.

Khu gắp gấu luôn là điểm dừng của các bạn trẻ

Bên cạnh đó, Flagship Cocolux còn có khu soi da và tư vấn cá nhân hóa với thiết bị hiện đại giúp nắm rõ tình trạng da và gợi ý sản phẩm phù hợp. Những ai yêu thích trang điểm cũng có thể đặt lịch miễn phí với chuyên gia tại khu makeup studio, thử nhiều phong cách và trực tiếp cảm nhận chất lượng sản phẩm.

Flagship Cocolux với thiết kế hiện đại và trải nghiệm mua sắm thuận tiện

Trên diện tích hơn 500m², Flagship Cocolux được thiết kế mở và trực quan, lấy trải nghiệm của khách hàng làm trung tâm. Không gian được phân chia cho thuận tiện mua sắm từ makeup, skincare, haircare, bodycare đến nước hoa…

Hoa hậu Thanh Thuỷ và Hoa Hậu Lương Thuỳ Linh tạo dáng tại không gian cửa hàng Flagship Cocolux

Ánh sáng và gam màu được phối hài hòa, kết hợp với âm thanh nhẹ nhàng và mùi hương dễ chịu, tạo nên một không gian mở vừa hiện đại vừa thoải mái. Từng góc trưng bày, từ sản phẩm đến nội thất, đều được sắp xếp để khách dễ tìm, dễ thử và cảm nhận, như bước vào một studio phong cách sống nơi mọi giác quan đều được đánh thức.

Trực tiếp trải nghiệm sản phẩm từ hơn 300 thương hiệu

Một trong những điểm nhấn của Flagship Cocolux là toàn bộ sản phẩm makeup đều có hàng dùng thử (test). Từ các sản phẩm như son, phấn nước, kem nền, phấn má, chuốt mi… đều được trưng bày theo chuẩn trải nghiệm thực tế, giúp khách hàng được thử trực tiếp và có những lựa chọn sản phẩm phù hợp. Đây là đặc quyền dành riêng cho khách hàng tại Cocolux, biến việc thử sản phẩm thành tiêu chuẩn và tạo niềm tin khi mua sắm.

Khách hàng trải nghiệm và dùng thử các sản phẩm tại Flagship Cocolux

Flagship Cocolux cũng quy tụ hơn 300 thương hiệu quốc tế và Việt Nam được Gen Z yêu thích. Sự đa dạng này không chỉ giúp khách chủ động chọn lựa mà còn mở ra góc nhìn về xu hướng làm đẹp toàn cầu ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Sự ra mắt Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy không chỉ là khai trương cửa hàng mới, mà còn thể hiện tầm nhìn: đưa trải nghiệm mua sắm, làm đẹp của người Việt gần hơn với chuẩn quốc tế, nơi mua sắm gắn với cảm xúc, trải nghiệm và sự thấu hiểu khách hàng.

Với sứ mệnh “Wake Up Your Beauty”, Flagship Cocolux kết hợp không gian hiện đại, dịch vụ tư vấn tận tâm và nguồn sản phẩm chính hãng từ hàng trăm thương hiệu, tạo nên một điểm đến làm đẹp nơi khách hàng có thể đánh thức, khám phá và tôn vinh vẻ đẹp của chính mình.

Lệ Thanh