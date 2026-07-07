Những ngày này, chị Bạch Dương, con gái út của nhạc sĩ Thanh Tùng đang dồn toàn lực cho đêm nhạc 10 năm tưởng nhớ Thanh Tùng - Legacy of love, diễn ra tối 15/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Áp lực chuẩn bị lớn đến mức chị sụt 4kg.

Cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Đêm nhạc không chỉ là điểm nhấn của năm kỷ niệm 10 năm ngày mất nhạc sĩ Thanh Tùng mà còn nằm trong một kế hoạch dài hơi hơn mà gia đình đang thực hiện. Song song với đêm diễn, một đĩa than hòa tấu theo phong cách cổ điển giao thoa gồm cả bản có lời và không lời, đang trong giai đoạn hoàn thiện thu âm tại Đức. Gia đình cũng ấp ủ một dự án phim tài liệu với sự tham gia của các nghệ sĩ, đồng nghiệp từng gắn bó với ông, đồng thời số hóa toàn bộ kho tư liệu gia đình để xây dựng một thư viện trực tuyến, hướng tới khả năng có một không gian trưng bày cố định trong tương lai.

Vì sao chọn Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Mỹ Anh?

Dàn nghệ sĩ tham gia đêm nhạc gồm Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên và Mỹ Anh. Chị Dương cho biết tiêu chí đầu tiên là tìm những gương mặt gắn bó lâu năm và từng thành danh từ các ca khúc của cha mình. Gia đình từng ngỏ lời mời Hồng Nhung nhưng ca sĩ không thể sắp xếp được lịch trình phù hợp với chương trình.

Theo chị Dương, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Thanh Lam là 3 giọng ca gắn với nhạc Thanh Tùng từ những ngày đầu sự nghiệp, khi cả 3 còn là ca sĩ trẻ. Mỹ Linh từng nổi lên với Trái tim không ngủ yên, còn với Thanh Lam là câu chuyện gắn liền với Giọt nắng bên thềm.

Năm 1991, tại cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc lần thứ hai, Thanh Lam trình diễn 2 ca khúc trong đêm chung kết là Chia tay hoàng hôn của Thuận Yến và Giọt nắng bên thềm của Thanh Tùng, đoạt giải thưởng lớn với số điểm tuyệt đối 6 điểm 10 từ ban giám khảo.

Theo lời kể của chị Dương, trước đó Giọt nắng bên thềm ban đầu không phải ca khúc dự thi của Thanh Lam, chỉ vì quá thích sau khi nghe một đồng nghiệp hát thử, Thanh Lam ngỏ ý xin đổi bài và được chính nhạc sĩ Thanh Tùng đồng ý, trực tiếp hướng dẫn tập luyện trước đêm chung kết. Ca khúc sau đó gắn liền với tên tuổi Thanh Lam suốt hơn 3 thập kỷ.

Mỹ Anh và Lệ Quyên là 2 gương mặt gây tò mò trong đêm nhạc.

Với 2 gương mặt còn lại, chị Dương giải thích Mỹ Anh được mời để mang thêm góc nhìn trẻ trung, tiếp cận thế hệ khán giả mới, trong khi Lệ Quyên là lựa chọn để mang lại trải nghiệm mới cho khán giả, dù trước đó không ít người thắc mắc vì sao một giọng ca gắn với dòng nhạc khác lại xuất hiện trong đêm nhạc Thanh Tùng. Chị Dương cho rằng việc chọn bài phù hợp với chất giọng từng ca sĩ là công việc của giám đốc âm nhạc và tin tưởng sự kết hợp này.

Phần âm nhạc của đêm diễn do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đảm nhiệm. Điểm khác biệt lớn nhất năm nay là sự xuất hiện của nhạc trưởng Marc Ramirez cùng dàn nhạc CAM Philharmonic.

Người cha trong ký ức con gái

Ngoài công việc tổ chức, chị Bạch Dương cũng dành thời gian nhìn lại chân dung người cha trong đời sống riêng. Chị nói nhạc sĩ Thanh Tùng chiều con hết mực, không bao giờ đánh con. Năm các con 18 tuổi, ông đều để con tự lập, cho đi du học một mình, không ràng buộc học hành hay hướng nghiệp theo ý mình.

Chị Bạch Dương - con gái nhạc sĩ Thanh Tùng.

Chị Dương kể, thời còn nhỏ, mỗi khi thấy cha có người phụ nữ mới xuất hiện quanh mình, chị phản ứng dữ dội vì thương mẹ. Sau khi mẹ chị qua đời ở tuổi 40, chị vẫn tiếp tục ngăn cha tìm bạn đời mới dù ông khi đó mới 42 tuổi và có nhiều người theo đuổi. Chị cho biết giờ nhìn lại có phần hối hận và xem những việc đang làm cho di sản của cha cũng là một cách để chuộc lại lỗi lầm.

Gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng.

Một trong những câu chuyện ít được biết đến mà chị Dương chia sẻ với VietNamNet là nguồn gốc ca khúc Em và tôi. Bài hát ra đời trong giai đoạn hôn nhân của cha mẹ chị từng đứng trước bờ vực đổ vỡ, khi 2 người đã cùng ngồi trước tờ đơn ly hôn nhưng người này ký thì người kia lại không ký.

Trong hoàn cảnh đó, nhạc sĩ Thanh Tùng viết Em và tôi như một cách bày tỏ để giữ lại cuộc hôn nhân của mình. Chị Dương cho biết khi lớn lên và biết được câu chuyện thật phía sau, chị nghe lại ca khúc với một cảm nhận khác hẳn, thấm thía hơn rất nhiều so với những gì mình từng nghĩ khi còn nhỏ.

Thanh Lam hát "Giọt nắng bên thềm":

Ảnh: Tư liệu, HM, Video: TikTok