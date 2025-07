Tối 22/7, diễn viên Võ Điền Gia Huy bay đến New York, Mỹ để tham dự Liên hoan phim châu Á New York (New York Asian Film Festival - NYAFF) lần thứ 24-2025.

Diễn viên Võ Điền Gia Huy.

Sự kiện năm nay với chủ đề Cinema as Disruption - tôn vinh những tác phẩm táo bạo, phá vỡ khuôn mẫu, quy tụ trên 100 phim, với hơn 75 buổi ra mắt, được xem là kỳ liên hoan phim quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trong khuôn khổ sự kiện, diễn viên Võ Điền Gia Huy sẽ tham gia giao lưu báo giới và khán giả trong buổi giới thiệu bộ phim Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ do anh đóng chính, đồng thời đánh dấu sự ra mắt của bộ phim ở thị trường Bắc Mỹ.

Theo Võ Điền Gia Huy, đây là niềm vui lớn của anh khi tác phẩm do mình đóng chính được chính thức ra mắt và tham gia tranh giải quan trọng tại LHP.

Trong Skin of youth, Võ Điền Gia Huy đảm nhận vai Nam - nhân vật nam chính xuyên suốt câu chuyện. Đây là vai diễn thử thách và táo bạo nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên trẻ.

Võ Điền Gia Huy gây ấn tượng bởi màn hóa thân lột tả trọn vẹn hình ảnh một người trẻ vật lộn giữa bóng tối cuộc đời và những khoảnh khắc mong manh của yêu thương.

Nam là một võ sĩ boxing sống trong lòng Sài Gòn, chuyên tham gia những trận đấu ngầm để kiếm sống. Cuộc đời của Nam thay đổi khi anh đem lòng yêu San, một vũ công chuyển giới đang mơ ước được phẫu thuật để hoàn toàn sống với thân phận con gái.

Những trận đấu đẫm máu của Nam không chỉ để sinh tồn mà còn để tích góp tiền giúp San thực hiện giấc mơ của cô. Anh cũng phải vật lộn với những tổn thương nội tâm khi đứng giữa lựa chọn yêu thương và sinh tồn.

Phim cũng chính thức tham gia tranh giải ở hạng mục quan trọng nhất của NYAFF - Uncaged Award (hạng mục đề cao những tài năng đột phá, sẵn sàng phá vỡ giới hạn của ngôn ngữ điện ảnh truyền thống) - cùng với 7 phim khác của châu Á.

Liên hoan phim quốc tế châu Á New York được tổ chức lần đầu vào năm 2002. Qua nhiều năm tổ chức, sự kiện dần giữ vị thế hàng đầu ở Bắc Mỹ về điện ảnh châu Á, tôn vinh dòng phim thương mại, độc lập, dòng phim trẻ, hiện tượng văn hóa đại chúng thay vì chỉ dòng phim nghệ thuật thuần túy.

Nhiều tên tuổi lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đều khởi đầu tại LHP như Bong Joon Ho, Park Chan-wook, Johnnie To…

Sau "Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ", Võ Điền Gia Huy sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với phim "Tử chiến trên không" vào dịp lễ 2/9 và 1 dự án điện ảnh dự kiến ra rạp cuối năm 2025.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Trước khi bén duyên điện ảnh, anh từng diễn kịch tại Sân khấu Kịch Hồng Vân, làm người mẫu, tham gia diễn xuất trong các MV…

Năm 2019 anh chào sân điện ảnh với vai chính trong phim Thưa mẹ con đi, nhận nhiều giải thưởng uy tín. Nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm Fanti, Kẻ ăn hồn và mới nhất là Thám tử Kiên… Ở mảng phim dài tập, anh đóng Ước mình cùng bay và Tiệm ăn của quỷ.

Trailer phim "Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ"

Ảnh, clip: NVCC