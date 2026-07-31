NSND Tự Long kể từng nhiều lần nhận lời mời từ các đạo diễn nổi tiếng nhưng đều phải từ chối vì không thu xếp được thời gian. Khi đọc kịch bản Hộ linh tráng sĩ, anh bị cuốn hút bởi câu chuyện huyền bí xoay quanh lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng và quyết định tham gia.

NSND Tự Long nhận lời đóng phim điện ảnh ở tuổi 53.

Trong phim, NSND Tự Long đảm nhận vai thầy mo người Mường - nhân vật am hiểu tâm linh, phong tục tập quán. Đây cũng là một trong những mắt xích quan trọng đồng hành cùng các nhân vật trên hành trình bảo vệ bí mật về lăng mộ vua Đinh.

Khán giả lâu nay vốn quen với hình ảnh hài hước, dí dỏm của Tự Long trên sân khấu. Vì vậy, vai diễn mang màu sắc nghiêm túc, bí ẩn trong dự án lần này được xem là dấu ấn mới, mở ra thêm hướng đi trong sự nghiệp diễn xuất.

Tại buổi showcase phim ở TPHCM, NSND Tự Long không giấu được niềm vui. Anh cho hay đây gần như là lần đầu dàn diễn viên có dịp hội ngộ đông đủ, bởi trong quá trình ghi hình, lịch làm việc của mỗi người khác nhau nên hiếm khi gặp mặt.

NSND Tự Long hào hứng với vai diễn thầy mo.

"Dù không đảm nhận vai chính, nhân vật của tôi có sự kết nối với nhiều tuyến nhân vật khác nhau, mang đến nhiều trải nghiệm diễn xuất thú vị", anh nói.

Clip NSND Tự Long chia sẻ

Tự Long nhắc lại việc những hình ảnh đầu tiên của phim được công bố từng tạo ra ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng trang phục trong phim chưa thể hiện bản sắc Việt mà mang hơi hướng của một số quốc gia khác.

Dàn diễn viên hào hứng trong buổi showcase phim.

Tự Long nhìn nhận những đặc trưng văn hóa ở từng giai đoạn lịch sử còn nhiều khoảng trống tư liệu chắc chắn sẽ tạo ra tranh luận. Dẫu vậy, bộ phim hướng đến việc góp phần khắc họa hình dung về quá khứ để người trẻ có thêm điểm tựa khi tìm hiểu cội nguồn.

"Tôi hy vọng khi các bạn trẻ xem phim, các bạn có thể tự tin nhận ra đó là giá trị văn hóa của dân tộc mình. Thay vì mãi tranh luận hay đi tìm ở đâu đó, các bạn sẽ thấy hạnh phúc khi nhận ra những đường thêu, hoa văn ấy thuộc về người Việt", Tự Long nói.

Ngoài NSND Tự Long, phim quy tụ dàn diễn viên nổi bật gồm Tuấn Trần, Đỗ Thị Hải Yến, Thiên Tú, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh, NSƯT Chiều Xuân...

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh lấy bối cảnh cuối triều Đinh, khi Đinh Tiên Hoàng băng hà và triều đình rơi vào khủng hoảng. Cuộc hành trình đưa linh cữu nhà vua về an táng tại long mạch quốc gia trở thành cuộc chạy đua sinh tử, nơi lòng trung nghĩa và niềm tin vào vận nước được thử thách đến tận cùng.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình bày tỏ đây không chỉ là một câu chuyện huyền sử mà là lời nhắc nhớ về cội nguồn - nơi lòng trung thành và nghĩa khí trở thành sức mạnh của dân tộc Việt.

Phim dự kiến công chiếu vào dịp Quốc khánh 2/9.

Ảnh, clip: HK, BTC