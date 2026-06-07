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Tin sao Việt 7/6: Nghệ sĩ Lê Giang kể bị 1 số người tấn công vì trùng tên với nghệ sĩ thị giác Lê Giang trong vụ lùm xùm MV của Sơn Tùng M-TP. Chị lên tiếng kêu oan, cho biết: "Tôi không dám đụng chạm, nói gì đến ai đâu. Tôi cứ vui vẻ, mạnh khỏe mà sống thôi".
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NSND Tự Long vui mừng hội ngộ 2 người em cùng họ Vũ với mình là ca sĩ Trọng Tấn và Vũ Thắng Lợi.
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MC Đức Bảo cùng bà xã kém 5 tuổi - MC Phương Thảo tổ chức sinh nhật cho con gái cưng. Cặp đôi cùng nghề, luôn đồng hành và hỗ trợ nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống.
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NSND Hồng Vân vẫn miệt mài giữ lửa sân khấu ở tuổi 60. 
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Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe con trai lớn bổng, đã mặc vừa quần áo của anh. 
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Diễn viên Cát Tường về quê Vĩnh Long, được đàn anh Trung Dũng vào bếp đãi món bò nấu patê.
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Hoa hậu Hà Kiều Anh rủ Anh Thơ - bà xã MC Bình Minh xuống sân chơi pickleball cuối tuần.

Ca sĩ Bằng Kiều khoe vườn nhà với nho và dàn bầu say trái do mẹ anh trồng

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NSND Mỹ Uyên rạng rỡ váy áo trên thảm đỏ sự kiện Liên hoan Phim ngắn TPHCM. 
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Nghệ sĩ Đào Tố Loan mong sức khỏe ổn định để có thể hoàn thành tốt loạt công việc sắp tới. 
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Diễn viên Avin Lu hạnh phúc khoe hoa và quà khán giả tặng trong buổi cine-tour "Ma xó". 
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Diễn viên Diệu Hương cùng cả gia đình dự lễ tốt nghiệp tiểu học của con trai út ở California, Mỹ. 
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NSƯT Hữu Châu tận hưởng ngày cuối tuần an yên. 
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Diễn viên Ngọc Huyền trẻ trung, đáng yêu trong chuyến du lịch hè. 

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Thúy Ngọc