Tin sao Việt 7/6: Nghệ sĩ Lê Giang kể bị 1 số người tấn công vì trùng tên với nghệ sĩ thị giác Lê Giang trong vụ lùm xùm MV của Sơn Tùng M-TP. Chị lên tiếng kêu oan, cho biết: "Tôi không dám đụng chạm, nói gì đến ai đâu. Tôi cứ vui vẻ, mạnh khỏe mà sống thôi".

NSND Tự Long vui mừng hội ngộ 2 người em cùng họ Vũ với mình là ca sĩ Trọng Tấn và Vũ Thắng Lợi.

MC Đức Bảo cùng bà xã kém 5 tuổi - MC Phương Thảo tổ chức sinh nhật cho con gái cưng. Cặp đôi cùng nghề, luôn đồng hành và hỗ trợ nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống.

NSND Hồng Vân vẫn miệt mài giữ lửa sân khấu ở tuổi 60.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe con trai lớn bổng, đã mặc vừa quần áo của anh.

Diễn viên Cát Tường về quê Vĩnh Long, được đàn anh Trung Dũng vào bếp đãi món bò nấu patê.

Hoa hậu Hà Kiều Anh rủ Anh Thơ - bà xã MC Bình Minh xuống sân chơi pickleball cuối tuần.

Ca sĩ Bằng Kiều khoe vườn nhà với nho và dàn bầu say trái do mẹ anh trồng

NSND Mỹ Uyên rạng rỡ váy áo trên thảm đỏ sự kiện Liên hoan Phim ngắn TPHCM.

Nghệ sĩ Đào Tố Loan mong sức khỏe ổn định để có thể hoàn thành tốt loạt công việc sắp tới.

Diễn viên Avin Lu hạnh phúc khoe hoa và quà khán giả tặng trong buổi cine-tour "Ma xó".

Diễn viên Diệu Hương cùng cả gia đình dự lễ tốt nghiệp tiểu học của con trai út ở California, Mỹ.

NSƯT Hữu Châu tận hưởng ngày cuối tuần an yên.

Diễn viên Ngọc Huyền trẻ trung, đáng yêu trong chuyến du lịch hè.

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Thúy Ngọc