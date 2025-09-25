Sáng 25/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) lần thứ IV (2025 - 2030). NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam là một trong số ít nghệ sĩ được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025.

Chia sẻ với PV VietNamNet sau khi nhận bằng khen, NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ: "Ngày hôm nay, tôi thực sự cảm xúc và phấn khởi. Nhìn lại 5 năm qua, chúng tôi đã đi qua một chặng đường nhiều khó khăn, trong đó có cả đại dịch Covid-19 - một thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng chính những gian nan ấy tạo tiền đề để nghệ thuật xiếc Việt Nam nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế".

NSND Tống Toàn Thắng.

NSND Tống Toàn Thắng cho biết sau dịch, ngành xiếc gần như phải gây dựng lại từ đầu. Bằng tinh thần thi đua và khát vọng cống hiến, tập thể nghệ sĩ đã đoàn kết, tạo nên những thành tựu chung, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

"Điều tôi tự hào nhất là vị thế của xiếc Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Chỉ trong vài năm, chúng tôi đã giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế, đặc biệt ở Nga và nhiều quốc gia khác. Các tiết mục của nghệ sĩ Việt Nam không chỉ chinh phục bằng kỹ thuật mà còn bằng bản sắc văn hoá truyền thống - yếu tố làm nên sự khác biệt, không lẫn với bất kỳ nước nào", nghệ sĩ chia sẻ.

Với tư cách thành viên ban giám khảo ở nhiều đấu trường quốc tế, NSND Tống Toàn Thắng nhiều lần chứng kiến nghệ sĩ xiếc Việt Nam khiến bạn bè 5 châu thán phục.

"Tên tuổi Việt Nam vang lên trên sân khấu quốc tế không chỉ bằng ngôn ngữ nghệ thuật mà còn bằng niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi muốn khẳng định rằng một đất nước nhỏ bé vẫn có thể tạo nên những thành tích phi thường", NSND Tống Toàn Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh thành công ở nước ngoài, NSND Tống Toàn Thắng đặc biệt tự hào với những chương trình nghệ thuật chính luận mà tập thể nghệ sĩ đã thực hiện trong 5 năm gần đây.

"Có người cho rằng chính luận dễ khô khan, xa lạ với ngôn ngữ xiếc. Nhưng chúng tôi đã biến nó thành những tác phẩm giàu sức lan toả. Các chương trình như Đi cùng năm tháng, Ký ức Điện Biên hay chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam đã mang đến cho khán giả, nhất là thế hệ trẻ, trải nghiệm vừa giáo dục, vừa nghệ thuật, truyền cảm hứng. Đặc biệt, vào dịp sinh nhật Bác Hồ 19/5, chúng tôi dàn dựng một chương trình với hình tượng hoa sen, khiến hàng nghìn khán giả đồng loạt cất cao tiếng hát ca ngợi Người. Đó là sự cộng hưởng đầy xúc động giữa nghệ thuật và trái tim khán giả", nghệ sĩ kể lại.

NSND Tống Toàn Thắng khẳng định: "Xiếc Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực. Những gì chúng tôi làm không chỉ để khẳng định tài năng nghệ sĩ mà còn để xây dựng hình ảnh Việt Nam - một đất nước giàu bản sắc, sáng tạo và đầy khát vọng trong lòng bạn bè quốc tế".