Cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 - năm 2026 diễn ra từ ngày 21–28/3 tại Kumamoto, Nhật Bản. Đây là cuộc thi âm nhạc quốc tế uy tín có lịch sử 28 năm tổ chức nhằm tìm kiếm và vinh danh các tài năng âm nhạc trên thế giới, bao gồm 2 nội dung thi là nhạc cụ và thanh nhạc.

Năm nay, đoàn Việt Nam có 10 sinh viên xuất sắc đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia dự thi ở các độ tuổi từ phổ thông cơ sở đến sau đại học, tranh tài ở hai bộ môn Thanh nhạc và Piano với các bảng: Thanh nhạc cổ điển, Thanh nhạc nhạc phim; Piano cổ điển và Piano jazz.

Kết quả, tại nội dung thi thanh nhạc diễn ra từ 21-24/3, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Thí sinh giành giải Nhất bảng Nghệ sĩ là Dương Ngọc Ánh hiện là học viên cao học năm 1 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn hướng dẫn.

Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt đã được rèn luyện, khẳng định từ quá trình học tập, Dương Ngọc Ánh dự thi với tác phẩm Les oiseaux dans la charmille - Jacques Offenbach nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả quốc tế và được ban giám khảo đánh giá cao.

Các giải thưởng ở bảng sinh viên như Giải Đặc biệt của Trần Thị Vân Anh, sinh viên năm nhất Đại học Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô đang là sinh viên dưới sự hướng dẫn của NSƯT Lan Anh.

Hai thí sinh Lê Khánh Chi (ĐH Thanh nhạc 1) giành giải Đồng và Nguyễn Minh Phương (ĐH Thanh nhạc 3) giành giải Khuyến khích là sinh viên dưới sự hướng dẫn của PGS.TS NSƯT Tân Nhàn.

Thành công tại cuộc thi cho thấy những nỗ lực không ngừng để “ra biển lớn” của các thế hệ sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trực tiếp đưa các học trò sang Nhật Bản tham dự cuộc thi, PGS.TS NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết dù học trò đã giành được các giải cao, mang lại niềm tự hào cho đoàn Việt Nam nhưng kết quả chung lần này vẫn chưa như mục tiêu đề ra.

Trước đó, các cô trò đã có thời gian chuẩn bị và tập luyện tích cực trước khi lên đường dự thi, đồng thời đặt mục tiêu giành nhiều giải cao hơn nữa cho toàn đoàn.

Theo nữ nghệ sĩ, khoảnh khắc nghe 2 chữ Việt Nam được xướng lên trên sân khấu khiến cô xúc động và hạnh phúc.

"Tôi hy vọng với những thành công bước đầu trong chặng đường nghệ thuật này, các em sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa để trở thành những nghệ sĩ thực thụ trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển thính phòng của Việt Nam, sánh vai với bạn bè quốc tế, tiệm cận với âm nhạc hàn lâm thế giới” - PGS.TS NSƯT Tân Nhàn bày tỏ với VietNamNet.

Ở các mùa thi trước của Kyushu Music, Tân Nhàn cũng có nhiều học trò xuất sắc giành các giải cao như Lại Thị Hương Ly - giải Nhì năm 2018; Nguyễn Thị Yến Linh - giải Đặc biệt năm 2024; Phạm Thùy Linh - giải Xuất sắc năm 2024; Lê Thị Tuyết Ánh - giải Vàng năm 2024.

Việc các sinh viên Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tiếp tục giành những giải thưởng cao tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế lớn như Kyushu Music Competition góp phần khẳng định uy tín trong đào tạo của Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng như nỗ lực bền bỉ của những người thầy, người cô trong hành trình dìu dắt học trò, tiêu biểu như PGS.TS NSƯT Tân Nhàn.

