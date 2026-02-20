Tin sao Việt 20/2: Chị Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý chia sẻ video Cục trưởng - NSND Xuân Bắc đến nhà lì xì và chúc Tết đàn anh. Khoảnh khắc 2 nghệ sĩ hội ngộ, trò chuyện vui vẻ những ngày đầu năm gây chú ý trên mạng xã hội. 

Phó giáo sư, NSƯT Tân Nhàn trở lại công việc sau những ngày dành cho gia đình. Ở tuổi 44, cô được khen nhuận sắc, thần thái rạng rỡ. 
Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn tạm dừng mọi show diễn để tận hưởng trọn vẹn không khí thảnh thơi. 
Vợ chồng NSND Lan Hương đến chúc Tết cô giáo và được cô cho lộc mang về.
Diễn viên Minh Thư "Gái nhảy" mặc áo tứ thân cách tân, cùng bạn bè đi chùa chụp ảnh.
Ca sĩ Pha Lê và con gái ngâm bùn khoáng nóng trong chuyến du lịch Khánh Hòa.
NSƯT Thành Lộc mời mọi người đến sân khấu xem kịch.
Ca sĩ Dương Hoàng Yến "thả thính": "Anh ơi Tết đến sum vầy / Muốn dâu ra mắt thì tìm em đây". 
Divo Tùng Dương xuất hành đi hát mồng 4, mong một năm nhiều show. 
NSƯT Chiều Xuân cùng ông xã nhạc sĩ đàn hát trong nhà những ngày Tết.
Vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm đưa con trai du xuân. 
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cùng con gái đón Tết, bày tỏ bất ngờ vì bé sau 1 năm đã có nhiều thay đổi.
MC Cát Tường và con gái chuẩn bị bao lì xì gửi tặng bà con nghèo đầu năm.

Thúy Ngọc