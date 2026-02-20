Con gái Trương Ngọc Ánh đi chúc Tết cùng bố, Giáng My khoe vẻ đẹp không tuổiDevon - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn - đón Tết 2026 cùng bố. Hoa hậu Giáng My bận rộn du xuân, được khen "đẹp quên tuổi".
Tin sao Việt 20/2: Chị Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý chia sẻ video Cục trưởng - NSND Xuân Bắc đến nhà lì xì và chúc Tết đàn anh. Khoảnh khắc 2 nghệ sĩ hội ngộ, trò chuyện vui vẻ những ngày đầu năm gây chú ý trên mạng xã hội.
Thúy Ngọc