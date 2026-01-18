Ninh Bình:

Những ngày này, nông dân xã Quỹ Nhất (Ninh Bình) phấn khởi thu hoạch cà chua khi giá tăng cao, đầu ra ổn định, nhiều ruộng được thương lái đặt cọc mua từ khi quả còn xanh.

Ông Hà Văn Lệ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỹ Nhất, cho biết, vụ Đông 2025 toàn xã có khoảng 70ha diện tích trồng cà chua, gồm cả trồng trong vườn và ngoài ruộng.

Giá cà chua năm nay tăng cao hơn nhiều so với năm trước, đầu ra ổn định, được thương lái đặt cọc mua cả vườn từ khi quả vẫn còn xanh nên bà con rất phấn khởi, yên tâm sản xuất.

Ông Phạm Văn Đường (thôn Hậu Điền, xã Quỹ Nhất) cho biết, gia đình ông canh tác 1,3 mẫu cà chua, gồm cả diện tích trồng trong vườn và ngoài ruộng.

Vụ năm nay, do chịu ảnh hưởng của bão, cộng với sương muối và nồm ẩm xuất hiện sớm, 2 sào cà chua trồng sớm trong vườn sinh trưởng kém, lá héo và cây dần suy kiệt, quả không đạt chất lượng. Phần diện tích còn lại sinh trưởng tốt, năng suất đạt trung bình từ 2-2,5 tấn/sào.

Theo ông Đường, để cây sinh trưởng tốt và cho năng suất cao, người trồng cà chua phải bỏ nhiều công chăm sóc. Do cây ra quả thành nhiều lứa, thời gian thu hoạch kéo dài, nên bà con phải thường xuyên buộc giàn, tỉa lá, tưới nước để cây không bị tàn sớm, đồng thời giúp quả phát triển đồng đều, mẫu mã đẹp.

Khi quả cà chua đạt kích thước lớn, căng mọng, vỏ bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng nhạt là có thể thu hoạch.

Thông thường, mỗi cây cà chua cho thu hoạch khoảng 6 đợt. Tuy nhiên, vụ cà chua năm nay do diễn biến thời tiết bất lợi, quả chín không rộ nên thời gian thu hoạch kéo dài hơn so với mọi năm.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình ông đã thu hoạch được khoảng 30% sản lượng, tương đương 2,5 tấn cà chua; số còn lại dự kiến sẽ thu hoạch rải rác đến hết tháng Giêng. Toàn bộ diện tích cà chua của gia đình ông đã được thương lái đặt cọc thu mua.

“Dù chịu thiệt hại do thời tiết nhưng bù lại giá cà chua năm nay tăng cao hơn nhiều so với năm trước. Từ khi quả còn xanh đã có thương lái đến tận vườn đặt mua.

Đầu vụ, tôi bán buôn tại vườn với giá 30.000 đồng/kg, trong khi năm ngoái cao nhất chỉ 20.000 đồng/kg. Hiện tại, giá hạ xuống còn 17.000 đồng/kg nhưng tôi vẫn lãi lớn, vì cà chua chỉ cần đạt 7.000-8.000 đồng/kg là có lãi”, ông Đường phấn khởi chia sẻ.

Không chỉ gia đình ông Đường, nhiều hộ trồng cà chua khác tại xã Quỹ Nhất cũng phấn khởi khi cà chua được giá, đầu ra ổn định.

Bà Trần Thị Châu (thôn Hậu Điền) cho biết, vụ Đông 2025, gia đình bà trồng 1,5 mẫu cà chua. Do lo ngại ảnh hưởng của bão lũ, bà xuống giống muộn hơn mọi năm nên đến tháng Giêng mới bắt đầu thu hoạch lứa quả đầu tiên.

Thời điểm này, tuy quả vẫn còn non nhưng thương lái đã tới đặt cọc mua toàn bộ diện tích. Dù không thu hoạch quả đúng thời điểm giá đạt mức cao nhất, song với đầu ra thuận lợi, bà Châu vẫn kỳ vọng vụ cà chua năm nay sẽ cho thu nhập khá.