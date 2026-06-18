Ngày 18/6, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I).

Dự án có chiều dài toàn tuyến hơn 32,3km, đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, vận tốc thiết kế 100km/h (đoạn qua đô thị là 60km/h). Công trình bao gồm 8 cầu, 12 nút giao cùng hệ thống hầm chui dân sinh, hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ khởi công dự án

Tổng mức đầu tư của dự án là 6.939 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh. Tuyến đường đi qua các xã Bình Minh, Định Hóa, Lai Thành, Yên Mạc, Đồng Thái và phường Trung Sơn (Tam Điệp) của tỉnh Ninh Bình.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028. Sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ kết nối các tỉnh vùng Tây Bắc với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Quốc lộ 1, Quốc lộ 12B, Quốc lộ 45, Quốc lộ 10 và đường bộ ven biển đi các tỉnh đồng bằng duyên hải Bắc Bộ, Trung Bộ. Qua đó, mở rộng không gian, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và thu hút đầu tư.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của địa phương và khu vực. Tuyến đường này đóng vai trò kết nối các hành lang kinh tế quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Ninh Bình cũng như các địa phương trong khu vực.