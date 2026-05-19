Sáng 19/5, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng.

Dự lễ khởi công có ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Sự kiện diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A có tổng chiều dài khoảng 36,3km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của TP Hà Nội, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng chuyển giao (BT).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A.

Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80km/h.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của TP Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A.

Bên cạnh việc mở rộng không gian và tăng tốc độ di chuyển, dự án sẽ góp phần phân bổ hợp lý lưu lượng giữa các tuyến vành đai và các khu vực trong thành phố, tạo thuận lợi kết nối lõi trung tâm với các đại đô thị lớn và khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như giữa Thủ đô với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải.

Dự án cũng góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực đi qua.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh đây là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển không gian đô thị và kết nối vùng của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo ông Thắng, trong quá trình phát triển của các đô thị lớn, hạ tầng giao thông luôn đóng vai trò mở đường cho tăng trưởng kinh tế. Một tuyến giao thông hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn tạo thêm không gian phát triển mới, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của đô thị.

“Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đứng trước yêu cầu tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và có tính kết nối cao hơn”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Ông Thắng cho biết khu vực phía Nam Hà Nội giữ vai trò cửa ngõ chiến lược, kết nối Thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến năng lực lưu thông, hoạt động logistics và việc tổ chức không gian đô thị.

Vì vậy, việc triển khai dự án lần này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

“Về phía thành phố, chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, minh bạch và đúng quy định pháp luật”, ông Thắng khẳng định.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang cho biết Vingroup mong muốn góp phần tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, văn minh và đồng bộ, qua đó định hình diện mạo mới cho cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong tương lai.