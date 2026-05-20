Tối 20/5, đại diện Công ty CP Quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định cho biết, một tàu chở hàng vừa bị mắc kẹt dưới gầm cầu Đò Quan.

Tàu hàng bị mắc kẹt dưới gầm cầu Đò Quan. Ảnh: N.Q.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, tàu hàng mang số hiệu HD-58xx trong quá trình lưu thông trên sông Đào đã bị mắc kẹt dưới gầm cầu Đò Quan. Sau khi phát hiện sự việc, đơn vị quản lý đã báo cho các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không chở hàng hóa. Người điều khiển phương tiện được xác định là anh Trần Văn C. (SN 1998).

Theo đại diện Công ty CP Quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định, lực lượng cảnh sát đường thủy cùng các đơn vị liên quan đang kiểm tra, tổ chức cứu hộ để đưa phương tiện ra khỏi gầm cầu.

Lãnh đạo UBND phường Nam Định cho biết, sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã đề nghị địa phương phối hợp triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông qua cầu Đò Quan.

Theo đó, để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã tạm thời cấm toàn bộ ô tô lưu thông qua cầu này.