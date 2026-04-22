2 bệnh viện tuyến Trung ương - “cú hích” hình thành cực y tế mới

Sáng 14/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Y tế về tiến độ đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức vào hoạt động, mục tiêu vận hành chậm nhất trong tháng 4/2026.

Việc triển khai đồng thời hai cơ sở bệnh viện tuyến Trung ương tại phía Nam Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, là bước đột phá cho hạ tầng y tế vùng. Mỗi bệnh viện quy mô 1.000 giường, trang thiết bị hiện đại, sẽ giảm tải áp lực quá tải cho nội đô Hà Nội.

Hai bệnh viện tuyến Trung ương quy mô lớn được kỳ vọng tạo cú hích hình thành cực y tế mới tại khu vực phía Nam Hà Nội.

Theo báo cáo quy hoạch mạng lưới y tế 2021 - 2030, Ninh Bình được định vị là "cánh tay nối dài" phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho hơn 10 triệu dân vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Sự xuất hiện của các bệnh viện tuyến cuối không chỉ thúc đẩy dịch chuyển đội ngũ chuyên gia mà còn kích hoạt hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như lưu trú, điều dưỡng và phục hồi chức năng, tiền đề để phát triển từ điểm đến điều trị thành trung tâm chăm sóc sức khỏe tổng thể.

Ninh Bình trên hành trình trở thành đô thị vệ tinh chuyên biệt y tế - điều dưỡng

Nhờ cú hích từ hạ tầng y tế, Ninh Bình đang dần chuyển mình thành đô thị vệ tinh chuyên biệt về y tế và điều dưỡng. Với lợi thế vị trí chỉ cách Hà Nội 60 phút di chuyển qua các tuyến cao tốc huyết mạch, nơi đây trở thành "vùng xanh" lý tưởng cho mô hình Healthcare City. Trước dự báo tỷ lệ người cao tuổi đạt 14% vào năm 2034 từ Tổng cục Thống kê, nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng tăng cao. So với Hà Nội vốn khan hiếm không gian xanh và đắt đỏ, Ninh Bình sở hữu ưu thế về chi phí đầu tư thấp cùng môi trường sống trong lành, cảnh quan núi non hỗ trợ trị liệu tự nhiên vô giá.

Từ những nền tảng sẵn có, Ninh Bình đang từng bước tái định vị, vượt ra khỏi du lịch truyền thống để hướng tới các mô hình mới đặc biệt là chăm sóc sức khỏe dài hạn. Theo báo Nhân dân, lũy kế đến hết quý I/2026, tỉnh đã thu hút hơn 551 dự án FDI. Tổng vốn đầu tư FDI là 10,73 tỷ USD, cùng sự xuất hiện của các dự án gắn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt hướng đến nhóm khách cao tuổi. Sự kết hợp giữa hạ tầng kết nối, môi trường chất lượng và nhu cầu thị trường lớn là nền tảng vững chắc để Ninh Bình trở thành trung tâm y tế - điều dưỡng trọng điểm của vùng Thủ đô trong tương lai.

