Bất động sản chịu nhiều áp lực nếu lãi suất cao

Thị trường bất động sản đang chịu áp lực không nhỏ từ biến động địa chính trị, áp lực lạm phát, tỷ giá và đặc biệt là mặt bằng lãi suất cao khiến doanh nghiệp và người mua nhà cần phải chọn lọc kỹ lưỡng hơn.

Đó là chia sẻ của TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tại hội nghị công bố báo cáo thị trường bất động sản quý I/2026 với chủ đề: “Biến động vĩ mô và chu kỳ tái cấu trúc” diễn ra chiều 15/4.

Báo cáo của Hội Môi giới cho thấy, trong quý I năm nay, toàn thị trường ghi nhận khoảng 52.000 sản phẩm bất động sản mở bán, trong đó nguồn cung mới đạt khoảng 38.000 sản phẩm, giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2025. Trong đó, căn hộ chung cư tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo, lên tới 67% tổng nguồn cung mở bán mới.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phục hồi về nguồn cung, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng giá neo ở mức cao, do áp lực chi phí đầu vào ngày càng gia tăng, đặc biệt là chi phí đất đai, tài chính và nguyên vật liệu. Phân khúc căn hộ thương mại có giá khoảng 2-3 tỷ đồng tiếp tục vắng bóng trên thị trường.

Theo chuyên gia, động thái hạ lãi suất huy động của nhiều ngân hàng sẽ góp phần cải thiện tâm lý và thanh khoản của thị trường bất động sản. Ảnh: Nguyễn Lê

Dữ liệu của Hội Môi giới cho thấy, những biến động của kinh tế vĩ mô và áp lực từ mặt bằng lãi vay duy trì ở mức cao, tâm lý người mua nhà trở nên thận trọng hơn trong 3 tháng đầu năm nay.

Tại Hà Nội, chỉ số giá trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ. Trong khi giá chào bán vẫn ở mức cao do chi phí đầu vào tăng và chỉ điều chỉnh hạn chế, giá giao dịch thực tế linh hoạt hơn và thời gian chốt giao dịch có xu hướng kéo dài.

Trong khi đó, tại TPHCM và Đà Nẵng, giá tiếp tục xu hướng tăng, lần lượt khoảng 2% và 4% theo quý. Đà tăng chủ yếu nhờ kỳ vọng tích cực trong trung và dài hạn, được hỗ trợ bởi thông tin quy hoạch, hạ tầng và dư địa tăng giá còn lớn, đặc biệt ở những khu vực chưa bị đẩy giá quá cao.

Lãi suất giảm, giá nhà có giảm?

TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường BĐS Việt Nam cho rằng, khi lãi suất cho vay đã lên 14-15%, nếu không điều chỉnh linh hoạt, có thể lặp lại kịch bản giai đoạn 2011-2013, khi lãi suất tăng tới 18-20%, khiến thị trường lập tức đóng băng.

Theo ông Lượng, chính sách tiền tệ có tác động trực tiếp và nhanh hơn đến thị trường bất động sản so với chính sách tài khóa.

“Việc 26 ngân hàng giảm lãi suất là động thái điều hành linh hoạt của Chính phủ, phù hợp bối cảnh hiện nay. Nếu không có biện pháp này và để lãi suất tăng lên 18-20% như trước, thị trường sẽ rất khó tháo gỡ khó khăn. Trong khi đó, với dư địa hiện nay, việc điều chỉnh vẫn khả thi”, ông nói.

Theo chuyên gia, về lý thuyết, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ sẽ cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, nhà đầu tư Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng lớn bởi tâm lý đám đông do kinh nghiệm còn hạn chế. Vì vậy, chỉ cần tín hiệu giảm lãi suất cũng có thể kích thích thị trường.

Chia sẻ bên lề hội nghị với PV VietNamNet, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc SGO Homes cho biết, sau thông tin 26 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động, thị trường đã ghi nhận những tín hiệu khá tích cực. Các chủ thể gồm chủ đầu tư, nhà đầu tư và khách hàng đều kỳ vọng vào diễn biến này.

Tuy nhiên, theo ông Chung, đây mới là bước khởi đầu, chưa tạo ra yếu tố đột biến cho thị trường. Về thực tế, động thái này góp phần cải thiện tâm lý và thanh khoản của thị trường.

Đối với các chủ đầu tư, khi chi phí lãi vay và chi phí vốn ở mức cao, việc lãi suất giảm mở ra cơ hội để điều chỉnh giá bán phù hợp hơn, qua đó hỗ trợ thanh khoản thị trường.