Với chiều dài 300 mét, đây là tác phẩm đạt kỷ lục “Đường tranh bích hoạ với chủ đề ‘Việt Nam tươi đẹp’ có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam”, nằm trong dự án tranh tường gần 3.000m2 tại TP.HCM, trở thành biểu tượng nghệ thuật độc đáo kết nối lịch sử hào hùng của dân tộc với sắc màu hiện đại của thành phố năng động.

Những bức tranh truyền cảm hứng

Công trình bích họa này do Công an TP.HCM phối hợp cùng Nippon Paint và nhóm họa sĩ tài năng thực hiện. Bức tranh trải dài 300 mét quanh Thảo Cầm Viên, lần lượt tái hiện 36 khối hình đặc sắc: từ hình ảnh máy bay chiến đấu xuất phát trên nền trời Biên Hòa, đoàn xe diễu binh, xe tăng mạnh mẽ, cho đến các công trình nổi bật của TP.HCM dưới ánh sáng pháo hoa tại Bến Bạch Đằng rực rỡ.

Trình tự hình ảnh được xây dựng bám sát lễ diễu binh kỷ niệm 30/4 vừa qua, đem lại cảm xúc chân thật cho người xem. Đội ngũ thực hiện đã quan sát trực tiếp các buổi diễn tập, tham khảo kho ảnh, video tư liệu cùng các artwork (sản phẩm hình ảnh) về 50 năm thống nhất, từ đó lột tả khí thế sôi động cũng như từng chi tiết mang tính biểu tượng trên mỗi khối hình.



Không chỉ là câu chuyện ý tưởng, khâu thi công cũng đầy thử thách. Đầu tiên là xử lý mặt tường: làm sạch, khắc phục bong tróc, tạo nền đồng đều để màu sơn bám chắc và lên màu chuẩn. Thực tế, bức tường có nhiều gờ, lồi lõm, khe nứt; các họa sĩ buộc phải biến tấu bố cục để hình ảnh luôn liền mạch, nhân vật và cảnh vật hài hòa bất chấp địa hình phức tạp.

Thời tiết TP.HCM mùa này với nhiều cơn mưa bất chợt, đội ngũ phải chia nhỏ tiến độ, linh hoạt thi công xen kẽ để tránh ảnh hưởng bởi mưa nắng. Nhóm sử dụng dòng sơn ngoại thất cao cấp WeatherGard của Nippon Paint với các tính năng vượt trội: bền màu, chống thấm, chống rêu mốc, dễ thi công và an toàn cho người sử dụng. Nhờ vậy, bức bích họa được bảo vệ tối ưu, bảo trì dễ dàng, và giữ vẹn nguyên sắc màu bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

3

Dòng sơn ngoại thất cao cấp Nippon Paint WeatherGard cung cấp cho khách hàng hệ thống sản phẩm hoàn chỉnh và đa dạng phù hợp nhu cầu gia chủ, từ bột trét, sơn lót đến các loại sơn phủ: WeatherGard Siêu Bóng, WeatherGard Plus+ và WeatherGard Hitex

Mỗi ngày, đoạn tường trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thu hút rất nhiều người dân và khách qua đường dừng lại, chụp hình, quay clip. Không khí sáng tác trở nên ấm áp với những phần quà nhỏ từ người dân - nước uống, trái cây, lời động viên của người cao tuổi, niềm đam mê của những em nhỏ háo hức đứng xem. Tất cả đã tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ê-kíp hoàn thành tác phẩm ý nghĩa này.

Ngày 19/8, bức tường bích họa “Việt Nam tươi đẹp” trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đã chính thức được khánh thành, trở thành điểm nhấn nghệ thuật quy mô lớn, góp phần làm đẹp thành phố, gìn giữ giá trị lịch sử và lan tỏa tinh thần yêu nước đến nhiều thế hệ.

Chương trình khuyến mại lớn từ Nippon Paint

Như những bức bích họa sống động trên đường phố bền màu cùng năm tháng nhờ sơn ngoại thất Nippon Paint, thương hiệu mong muốn mỗi ngôi nhà của người tiêu dùng cũng giữ được vẻ đẹp lâu dài. Đồng hành cùng người tiêu dùng, Nippon Paint triển khai chương trình khuyến mãi “Mua sơn nhận thẻ - Nhà mới quà to” với hơn 300 giải thưởng giá trị, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Khi mua sơn Nippon tại hệ thống đại lý chính hãng, khách hàng vừa bảo vệ và làm đẹp tổ ấm, vừa có cơ hội sở hữu những phần quà hấp dẫn - minh chứng cho sự gắn kết bền chặt giữa Nippon Paint và cộng đồng.

Quà tặng hấp dẫn gồm: 68 giải Nhất là xe máy Honda Wave phiên bản cổ điển; 68 giải Nhì là đồng hồ Apple Watch Series 10 kích thước 42mm (GPS); cùng 188 giải ba là voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng áp dụng tại các hệ thống Thế Giới Di Động, Saigon Co.op và Shopee. Trong đó, Giải Nhất và giải Nhì có thể quy đổi thành tiền mặt với giá trị tương đương.

Chương trình khuyến mãi kéo dài từ ngày 9/9/2025 đến hết ngày 31/12/2025, khi mua hàng tại các đại lý Nippon Paint trong thời gian diễn ra, với mỗi 60 lít sơn thuộc danh sách sản phẩm cao cấp áp dụng, khách hàng sẽ nhận được 1 thẻ cào từ đại lý để tham gia chương trình rút thăm may mắn. Người tiêu dùng chỉ cần cào lớp phủ bạc trên thẻ và nhập mã số trên website chương trình để tham gia quay thưởng.

Bích Đào