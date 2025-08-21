Trưa 21/8, bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận và cứu chữa ngư dân N.T bị bỏng mắt nặng do bình ắc quy tàu cá phát nổ.

Anh T. được đưa đến bệnh xá trong tình trạng đau rát dữ dội, mắt đỏ, chảy nhiều nước mắt và khó nhìn. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị tổn thương giác mạc, kết mạc hai mắt do nổ bình ắc quy, có nguy cơ suy giảm thị lực.

Ngư dân bị bỏng mắt được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) cấp cứu. Ảnh: N.X

Ngay lập tức, bệnh nhân được rửa mắt bằng dung dịch NaCl 0,9%, dùng thuốc kháng sinh, chống viêm, giảm đau và theo dõi sát sao.

Anh T. là ngư dân tàu cá tỉnh Quảng Ngãi. Chiều qua (20/8), bình ắc quy trên tàu cá phát nổ khiến anh bị bỏng nặng, được mọi người sơ cứu, sau đó đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa.