Ngày 26/2, Công an xã Long Hải phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại một cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn lao động. Ảnh: Q.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, các công nhân đang làm việc tại cơ sở chế biến hải sản thuộc Công ty TNHH H.V. (địa chỉ tại ấp Lò Vôi, xã Long Hải) thì bình nén khí kho lạnh bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu.

Một công nhân cho biết, tiếng nổ bình nén khí rất to khiến nhiều người hoảng loạn. “Chúng tôi chạy đến thì phát hiện một đồng nghiệp đã tử vong, gần đó có 2 người khác bị thương. Các nạn nhân bị vụ nổ lớn hất văng xa nhiều mét”.

Khoảnh khắc bình nén khí phát nổ. Ảnh: Q.H

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Trần Văn M. (47 tuổi, công nhân vệ sinh vỉ phơi cá). Hai người bị thương là ông Đoàn Văn N. (51 tuổi, thợ sửa máy nén khí) và ông Nguyễn Ngọc T. (36 tuổi, quản lý công ty).