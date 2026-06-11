Video hiện trường vụ nổ tại huyện Hưng An, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nguồn: THX

Trang Baijahao Baidu dẫn thông tin từ Đài Phát thanh trung ương Trung Quốc (CNR) cho biết vụ nổ xảy ra tại khu dân cư ở huyện Hưng An thuộc tỉnh Quảng Tây lúc 1h40 giờ địa phương sáng 11/6 (0h40 sáng giờ Việt Nam).

Ngay khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo thống kê sơ bộ, vụ nổ đã khiến 7 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Những nạn nhân bị thương sau đó đã được đưa đến bệnh viện và không ai trong số này đối mặt tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Youming Xiaoxi/Haokan

Hiện lực lượng cảnh sát địa phương đang làm rõ nguyên nhân vụ việc sau khi loại trừ khả năng đường ống khí gas bị rò rỉ.

Một nhân chứng kể với báo Qianjiang rằng người này đã nghe thấy ít nhất 2 tiếng nổ. “Ngay sau vụ nổ đầu tiên, tôi đã chạy lên sân thượng tòa nhà nơi mình sống để quay phim. Sau đó, vụ nổ thứ hai xảy ra khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Cửa kính ở một số con phố gần đó đã vỡ vụn trong khi một số cánh cửa bị thổi bay mất. Thiệt hại rất nghiêm trọng. Đường phố tràn ngập mảnh kính vỡ”, nhân chứng cho hay.