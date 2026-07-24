Branded Residences từ lâu đã được xem là "sân chơi" của giới tinh hoa, không chỉ bởi vị trí đắc địa, thiết kế độc bản hay hệ tiện ích xa xỉ, mà còn bởi chuẩn dịch vụ khách sạn 5 - 6 sao cùng những trải nghiệm gần như không giới hạn: từ xe sang, phi cơ riêng, quản gia cá nhân đến những bữa tiệc riêng trên tầng mây… Mọi nhu cầu của chủ nhân đều được đáp ứng theo tiêu chuẩn cao nhất. Chính dịch vụ vận hành đã và đang trở thành một trong những yếu tố tạo nên giá trị khác biệt và bền vững nhất cho bất động sản hàng hiệu.

Triết lý ấy cũng đang được hiện thực hóa tại Noble Crystal Long Biên WorldHotels Residences - dự án hàng hiệu của Sunshine Group tại khu vực Long Biên, với sự đồng hành của WorldHotels, thương hiệu cao cấp bậc nhất thuộc hệ thống BWH Hotels. Đây là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới, hiện sở hữu gần 4.300 khách sạn tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng qua 18 thương hiệu từ phân khúc phổ thông đến hạng sang.

Đáng chú ý, WorldHotels cũng chính là thương hiệu đứng sau nhiều khách sạn độc lập danh tiếng toàn cầu như Hotel Alhambra Palace (Granada, Tây Ban Nha), Grand Hotel Karel V (Utrecht, Hà Lan) hay Muraless Art Hotel (Castel d'Azzano, Ý) - những biểu tượng được ca ngợi nhờ nghệ thuật hiếu khách tinh tế, dịch vụ cá nhân hóa tuyệt đối và trải nghiệm đậm chất bản địa.

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels. Ảnh minh họa

Chính nền tảng vận hành toàn cầu của WorldHotels đang được chuyển hóa thành chuẩn sống khác biệt tại Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences, nơi mỗi gia chủ không chỉ sở hữu một tư dinh hàng hiệu với bể bơi sân vườn riêng tư mà còn thừa hưởng hệ tiêu chuẩn dịch vụ, sự chăm sóc và nghệ thuật hiếu khách vốn chỉ hiện diện tại những khách sạn luxury danh tiếng trên thế giới.

Mỗi ngày bắt đầu, thay vì bận tâm với những công việc thường nhật, chủ nhân chỉ cần tận hưởng buổi sáng trong khu vườn riêng hay bên hồ bơi trên cao, mọi nhu cầu còn lại đã có đội ngũ concierge chuẩn WorldHotels âm thầm chăm lo. Từ đặt bàn nhà hàng, sắp xếp lịch trình công tác, limousine đưa đón cùng tài xế riêng đến chuẩn bị những yêu cầu cá nhân hóa, mọi trải nghiệm đều được đáp ứng liền mạch, kín đáo và đúng thời điểm.

Dịch vụ xe đưa đón riêng cho chủ nhân bận rộn. Ảnh minh họa

Những chuyến công tác hay du lịch xa cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ dịch vụ đặt vé máy bay, thuê phi cơ tư nhân, đặt phòng tại các khách sạn danh tiếng, đưa đón sân bay hay đặt sân golf. Khi trở về nhà, hành lý sẽ được đội ngũ doorman vận chuyển lên tận tư gia. Chỉ một lời nhắn, dịch vụ spa hay salon làm đẹp cũng được sắp xếp ngay lập tức, mang đến sự cân bằng hoàn hảo cho nhịp sống thượng lưu.

Dịch vụ đặt bàn tại nhà hàng giúp chủ nhân tận hưởng bữa tối tinh tế. Ảnh minh họa

Không dừng lại ở những tiện ích tích hợp sẵn theo chuẩn mực WorldHotels, chủ nhân còn có thể nâng tầm trải nghiệm sống với bộ sưu tập dịch vụ gia tăng đẳng cấp: đầu bếp riêng chuẩn bị tiệc tại gia, huấn luyện viên thể hình cá nhân, spa trị liệu tại nhà, chăm sóc cây cảnh, vệ sinh chuyên sâu không gian sống, mua sắm đồ thiết yếu và thực phẩm, hay bảo dưỡng siêu xe. Tất cả được sắp xếp chu đáo bởi các đối tác uy tín, danh tiếng, thực hiện kín đáo, đúng lúc và đúng nhu cầu, để chủ nhân có thêm thời gian dành cho những điều thực sự quan trọng.

Dịch vụ vệ sinh không gian sống chuyên nghiệp. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao trải nghiệm sống và những giá trị bền vững, Branded Residences trở thành lựa chọn của những chủ nhân tìm kiếm nhiều hơn một không gian ở. Đó là sự cộng hưởng giữa vị trí, kiến trúc, thương hiệu vận hành và cộng đồng cư dân tinh hoa - những yếu tố cùng kiến tạo nên giá trị sử dụng, giá trị cảm xúc và khả năng gìn giữ giá trị tài sản theo thời gian. Đó cũng là triết lý phát triển mà Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences theo đuổi: kiến tạo một chuẩn sống quốc tế, nơi mỗi trải nghiệm thường nhật đều được chăm chút theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất của khách sạn 5 sao, để bất động sản không chỉ là nơi để ở, mà trở thành một tài sản hàng hiệu mang giá trị truyền đời.

Được biết, khách hàng mua sản phẩm trong giai đoạn này được hưởng chính sách NobleX Capital với mức lợi ích tài chính 12.5%/năm khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Đây là cơ chế linh hoạt cho phép khách hàng có thêm thời gian đánh giá thực tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau 24 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy giá trị và tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng.

(Nguồn: Sunshine Group)