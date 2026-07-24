Từ căn hộ 30 triệu đồng/m2 đến cuộc đua lên 70 triệu đồng/m2

Từng được xem là "thủ phủ căn hộ giá mềm", Bình Dương cũ nay liên tục thiết lập mặt bằng giá mới với nhiều dự án tiến sát 70 triệu đồng/m2. Khu vực này đang đóng góp phần lớn nguồn cung căn hộ cho TPHCM sau sáp nhập, đồng thời liên tục thiết lập mặt bằng giá mới.

Khảo sát của PV VietNamNet cho thấy mức giá căn hộ tại khu vực này hiện đã tăng đáng kể, với nhiều dự án mới vượt ngưỡng 50 triệu đồng/m2, thậm chí tiến sát 70 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc khoảng 40-55 triệu đồng/m2, nhiều dự án đang mở bán như TT AVIO của TT Capital tại Dĩ An có giá từ 40-50 triệu đồng/m2; Bcons Solary và Bcons Avenue được chào bán phổ biến ở mức 45-50 triệu đồng/m2.

Khách hàng tìm hiểu dự án tại Bình Dương cũ, nay thuộc TPHCM. Ảnh: Anh Phương

Trong khi đó, Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group và The Emerald 68 của Lê Phong cũng được chào bán quanh mức 45-50 triệu đồng/m2, trở thành nhóm dự án có mặt bằng giá cao hơn đáng kể so với giai đoạn cách đây vài năm.

Nhóm dự án cao cấp cũng thiết lập ngưỡng giá mới. The Felix của C-Holdings được nhiều đơn vị môi giới giới thiệu với mức giá khoảng 55-60 triệu đồng/m2, còn The One World của Kim Oanh Group được chào bán phổ biến ở mức 55-65 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, Sycamore do CapitaLand và Becamex phát triển có giá từ khoảng 50 triệu đồng/m2, trong đó nhiều phân khu mới đạt 60-65 triệu đồng/m2. Còn The Emerald River Park của Lê Phong được các đơn vị phân phối giới thiệu với mức giá khoảng 49-63 triệu đồng/m2.

Khảo sát cho thấy thị trường căn hộ Bình Dương cũ đang hình thành hai mặt bằng giá rõ rệt: nhóm trung cấp phổ biến từ 45-55 triệu đồng/m2 và nhóm cao cấp từ 55-70 triệu đồng/m2.

So với giai đoạn cách đây 4-5 năm, khi phần lớn dự án chỉ có giá khoảng 30-40 triệu đồng/m2, mặt bằng giá mới phản ánh sự thay đổi trong chiến lược phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp, cũng như kỳ vọng vào tiềm năng tăng trưởng của khu vực.

Theo CBRE Việt Nam, địa bàn này hiện đóng góp gần 80% nguồn cung căn hộ mới của TPHCM sau sáp nhập, nhưng khoảng 95% nguồn cung mở bán mới trong quý II/2026 thuộc phân khúc cao cấp. Đơn vị này cho rằng lợi thế về mặt bằng giá thấp của Bình Dương đang dần thu hẹp khi giá bán tiếp tục tăng.

Avison Young cũng ghi nhận giá căn hộ sau mỗi đợt mở bán thường được điều chỉnh tăng khoảng 3%, phản ánh xu hướng thiết lập mặt bằng giá mới thay vì chỉ tăng ở một vài dự án đơn lẻ.

Giá mới có khiến người mua xuống tiền?

Dù giá bán căn hộ tại Bình Dương cũ liên tục tăng, các chủ đầu tư và đơn vị phân phối đều cho rằng mức giá hiện nay không phải là kết quả của một "cơn sốt", mà phản ánh chi phí đầu vào và vị thế mới của khu vực sau khi sáp nhập vào TPHCM.

Lý giải việc mặt bằng giá căn hộ tại đây liên tục tăng, ông Dương Kim Quân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bcons, cho rằng mức giá giữa các dự án có sự khác biệt do chiến lược định vị sản phẩm của từng chủ đầu tư. Ngoài ra, giá bán còn được quyết định bởi nhiều yếu tố như tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng, chi phí tài chính và lãi vay.

Theo ông Quân, cùng với việc nâng cấp chất lượng sản phẩm, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và xu hướng giãn dân từ TPHCM là những yếu tố thúc đẩy giá trị thị trường. Trong bối cảnh khu vực lõi thành phố khan hiếm nguồn cung, Bình Dương cũ tiếp tục là lựa chọn của người mua ở thực.

Tuy vậy, ông Quân nhận xét mức độ hấp thụ có sự phân hóa giữa các phân khúc. Những dự án có giá khoảng 35-45 triệu đồng/m2 vẫn ghi nhận thanh khoản tốt, trong khi các dự án có giá bán cao hơn cần thêm thời gian để được thị trường hấp thụ.

Ở góc nhìn khác, ông Dương Minh Tiến, Phó Tổng giám đốc Công ty DKRS, cho rằng không phải toàn bộ thị trường đều dịch chuyển lên mặt bằng giá cao. Thực tế, Bình Dương cũ vẫn xuất hiện một số căn hộ có giá dao động quanh mức 40 triệu đồng/m2 do nhiều dự án đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất từ sớm, giúp chủ đầu tư kiểm soát chi phí đầu vào.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm được các đơn vị phân phối giữ lại để triển khai chiến lược bán hàng riêng hoặc là những căn có vị trí kém thuận lợi nên được chào bán với mức giá cạnh tranh hơn so với mặt bằng chung.

Mặc dù mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương cũ đang bước vào một chu kỳ mới, việc thị trường có chấp nhận mức giá này hay không vẫn phụ thuộc vào khả năng chi trả của người mua.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Nguyễn Hoàng Nam (TPHCM), đang tìm mua căn hộ tại khu vực Thuận An, cho biết việc giá căn hộ tăng là điều có thể hiểu khi chất lượng dự án và hạ tầng được cải thiện.

Tuy nhiên, với những dự án có giá khoảng 65-70 triệu đồng/m2, anh cho biết sẽ cân nhắc thêm các lựa chọn tại khu vực Thủ Đức, thậm chí tìm mua các căn hộ cũ. "Nếu mức chênh lệch không còn nhiều, tôi sẽ ưu tiên khu vực gần trung tâm hơn để thuận tiện cho công việc và sinh hoạt", anh Nam nói.

Điều này cho thấy mặt bằng giá mới đã hình thành, nhưng sức mua sẽ là phép thử đối với các dự án giá cao.