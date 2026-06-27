Bất động sản đang bước vào thời kỳ sàng lọc mạnh hơn, khi người mua và nhà đầu tư không còn chỉ quan tâm đến câu chuyện tăng giá trong ngắn hạn. Thay vào đó, những tài sản đáp ứng đồng thời 3 tiêu chí: ở thật, khai thác thật và tích sản thật trở thành lựa chọn được ưu tiên.

Tâm điểm mới của dòng tiền bất động sản

Xu hướng này đang diễn ra rõ nét tại Quảng Ninh, địa phương có nền tảng tăng trưởng từ công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Trong đó, TP. Hạ Long tiếp tục giữ vai trò trung tâm, đồng thời phản ánh rõ sự dịch chuyển của dòng tiền bất động sản về những khu vực có giá trị sử dụng thực và tiềm năng dài hạn.

Lợi thế của Hạ Long được củng cố bởi hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, sân bay quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đến các tuyến đường bao biển và cầu vượt biển.

Bên cạnh đó, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế duy trì ở mức cao tiếp tục thúc đẩy nhu cầu lưu trú, thương mại, dịch vụ, tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phát triển dựa trên nhu cầu thực thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng đầu tư.

TP. Hạ Long - Trung tâm du lịch của Quảng Ninh. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Tuy nhiên, sự gia tăng của nhu cầu lại diễn ra trong bối cảnh quỹ đất tại các khu vực lõi như Bãi Cháy và Hòn Gai dần chạm ngưỡng phát triển. Bài toán mở rộng không gian đô thị vì thế trở thành yêu cầu tất yếu, đưa Cửa Lục trở thành tâm điểm mới của quá trình dịch chuyển nhờ quỹ đất còn lớn và dư địa phát triển dài hạn.

Theo quy hoạch, phía Bắc vịnh Cửa Lục hiện còn hơn 3.600 ha quỹ đất tự nhiên, trong khi tỷ lệ phát triển dự án vẫn ở mức thấp. Cùng với vùng mặt nước rộng khoảng 18 - 20 km² và đường bờ vịnh kéo dài, khu vực này sở hữu điều kiện để phát triển các khu đô thị đồng bộ bên mặt nước Cửa Lục theo hướng đồng bộ, kết hợp giữa không gian ở, thương mại và dịch vụ.

Sự xuất hiện của cầu Tình Yêu, cầu Bình Minh (cầu Cửa Lục 3) cùng hệ thống đường bao biển không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển mà còn góp phần đưa Cửa Lục trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc phát triển mới của Hạ Long.

Với lợi thế về quỹ đất, hạ tầng và dư địa phát triển, Cửa Lục đang dần trở thành tâm điểm mới của dòng tiền bất động sản. Khu vực này được kỳ vọng dẫn dắt làn sóng phát triển các khu đô thị đồng bộ bên mặt nước Cửa Lục trong giai đoạn tới, thu hút cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Phối cảnh tổng thể của một dự án bất động sản tại Cửa Lục. Nguồn: Vinacominland

Một tài sản, 3 giá trị

Trong bối cảnh đó, những dự án được quy hoạch đồng bộ tại khu vực Cửa Lục đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Nổi bật trong số đó là Noble Palace Ha Long với quy mô 97,36 ha tại phường Cao Xanh, được phát triển theo định hướng "một tài sản - ba giá trị".

Giá trị đầu tiên đến từ nhu cầu ở thực. Thay vì tập trung tại những khu vực trung tâm có mật độ cao, nhiều cư dân đang có xu hướng tìm kiếm không gian sống rộng mở hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối với các tiện ích đô thị. Tọa lạc bên vịnh Cửa Lục và hưởng lợi từ hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, Noble Palace Ha Long đáp ứng xu hướng dịch chuyển này với môi trường sống gắn với cảnh quan tự nhiên, đồng thời thuận tiện kết nối tới trung tâm Hòn Gai và các khu vực trọng điểm của thành phố.

Bên cạnh nhu cầu an cư, dự án còn sở hữu lợi thế khai thác thương mại khi nằm trong khu vực đang hình thành cực phát triển mới của Hạ Long. Sự gia tăng dân cư, du khách và các hoạt động dịch vụ tạo điều kiện cho các sản phẩm shophouse, nhà phố thương mại phát huy giá trị, mở ra cơ hội kinh doanh và tạo dòng tiền từ hoạt động cho thuê hoặc vận hành dịch vụ.

Shophouse tại Noble Palace Ha Long hưởng lợi từ sự phát triển của khu vực Cửa Lục. Ảnh phối cảnh dự án: Vinacominland

Giá trị thứ ba là khả năng tích sản dài hạn. Tại các đô thị biển, quỹ đất bên mặt nước luôn mang tính hữu hạn. Khi hạ tầng tiếp tục được đầu tư, không gian đô thị mở rộng và các tiện ích ngày càng hoàn thiện, những dự án được quy hoạch bài bản tại vị trí bên mặt nước có thêm cơ sở để gia tăng giá trị theo thời gian.

Không chỉ là một nơi để ở hay một tài sản đầu tư, Noble Palace Ha Long được định vị như một khu đô thị tích hợp, nơi hội tụ đồng thời các giá trị an cư, khai thác và tích lũy tài sản. Đây cũng là những yếu tố đang trở thành tiêu chí lựa chọn của dòng tiền trong giai đoạn thị trường ưu tiên hiệu quả sử dụng thực tế hơn là những kỳ vọng ngắn hạn.

(Nguồn: Vinacominland)