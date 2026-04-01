Dự buổi khai trương tổ hợp Vui-Fest Ha Long có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - ông Quản Minh Cường, lãnh đạo địa phương và đơn vị tổ chức, cùng hàng nghìn người dân, du khách.

Vui-Fest Ha Long là tổ hợp giải trí - ẩm thực - nghệ thuật tích hợp tại khu vực ngọn Hải Đăng trên đường Kỳ Quan, phường Bãi Cháy nhằm kiến tạo không gian trải nghiệm về đêm hoàn toàn khác biệt tại Quảng Ninh.

Rất đông người dân, du khách tới với Vui-Fest Ha Long dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “thương cảng phồn vinh”, tổ hợp tái hiện tinh thần giao thương sầm uất của vùng đất di sản trong diện mạo đương đại, nơi văn hóa bản địa giao thoa cùng nhịp sống hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - ông Quản Minh Cường (áo xanh) tới dự khai trương tổ hợp Vui-Fest Ha Long

Tâm điểm của đêm khai trương là màn thủy diễn thuyền buồm đỏ, hình tượng biểu trưng của du lịch miền di sản. Mở màn là sự xuất hiện được dàn dựng công phu của đội hình 6 chiếc thuyền buồm đỏ thắm.

Trong chuyển động đồng bộ cùng âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng, những chiếc thuyền hợp nhất tạo thành hình tượng “con rồng ánh sáng” vươn mình trên mặt vịnh, biểu trưng cho huyền thoại kiến tạo kỳ quan Hạ Long.

Nhiều người dân và du khách thích thú chụp ảnh cùng thuyền buồm

"Tôi nghe nói, trước đây trên vịnh Hạ Long, phương tiện thủy chủ yếu là thuyền buồm của ngư dân, nay mới được nhìn tận mắt. Đây cũng là một sản phẩm du lịch độc đáo thu hút người dân địa phương và du khách tới chiêm ngưỡng", chị Nguyễn Trang Vân (du khách Lạng Sơn) cho biết.

Ngay sau cao trào thủy diễn là màn pháo hoa tầm cao bùng nổ với hàng nghìn quả pháo cùng hơn 50 hiệu ứng đa tầng, được trình diễn trên nền trời vịnh di sản; kết hợp âm nhạc và hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên tổng thể thị giác ấn tượng.

Bên cạnh show diễn cùng màn pháo hoa rực rỡ, Vui-Fest Ha Long còn mở ra một không gian giải trí - ẩm thực đặc sắc chưa từng có tại Bãi Cháy. Hệ thống 100 ki-ốt ẩm thực đa dạng, kết hợp đặc sản địa phương với phong vị quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giải trí, ẩm thực về đêm.

