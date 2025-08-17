Trong buổi phỏng vấn gần đây với kênh A&E, bà Tamara Ennis (hiện 65 tuổi) đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời, xảy ra vào tháng 8/1981.

Khi đó, Tamara 21 tuổi, cùng 2 người bạn thân là Christy Wapniarski và Randy Cohen tham gia chuyến khám phá biển Ormond (ngoài khơi Florida) trên thuyền của ông Daniel Perrin.

Bà Tamara kể lại vụ việc hơn 40 năm trước. Ảnh chụp màn hình

Sau khi rời bờ được khoảng 1,6km, một cơn dông bất ngờ nổi lên khiến thuyền lật úp. Cả nhóm 4 người vội trèo lên phần thân thuyền nổi, bởi vùng biển này nổi tiếng nhiều cá mập. Do chỉ định đi trong thời gian ngắn, họ không mang theo đồ ăn, nước uống, chỉ mặc đồ bơi và trôi dạt cùng chiếc thuyền suốt 6 giờ.

Tamara nhớ lại, có lúc cả nhóm nghe tiếng động cơ tàu gần đó nhưng không thể cầu cứu. “Tôi nhìn Christy, thấy cô ấy rất trầm tư. Tôi cảm nhận được cô ấy nghĩ rằng mình sẽ chết”, bà kể.

Khi bình minh ló dạng, Tamara đề nghị cả nhóm nên bắt đầu bơi trước khi Mặt trời lên cao, vì sợ bị mất phương hướng.

"Tôi nghĩ mình có thể chết nhưng phải cố thôi", Tamara nói. Bà cho biết, Christy bơi yếu nhất nhóm. Sau khi thống nhất hướng bơi, cả 4 cùng nhảy xuống nước mà không biết thảm kịch kinh hoàng sắp xảy ra.

Khoảng một giờ sau, Tamara nghe tiếng Christy hét lớn, tưởng bạn bị đuối nước. Nhưng khi quay lại, bà thấy một con cá mập đang bơi quanh Christy.

Ảnh minh họa: WatchMojo

“Cảnh tượng y như trong phim Hàm cá mập. Christy vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi bị cá mập tấn công, da dần tái nhợt và biến mất dưới làn nước”, Tamara xúc động kể.

Không thể cứu bạn, Tamara tiếp tục bơi. Nhưng ngay sau đó, bà chạm vào một con cá mập xám. Nhớ đến thảm cảnh của Christy, bà tự nhủ phải sống sót.

“Tôi tưởng tượng mình là một phần của đại dương, như một loài cá và cứ thế bơi ngửa để vượt qua nỗi sợ”, bà nói.

Suốt 5 giờ bơi liên tục, Tamara mất dấu Randy và Daniel. Có lúc bà phải bơi ngược dòng khi thấy cá mập phía trước. Kiệt sức, cháy nắng và gặp ảo giác, cuối cùng sau hơn 7 tiếng vật lộn, bà được nhân viên cứu hộ phát hiện và đưa vào bờ.

Randy và Daniel cũng được cứu nhưng thi thể của Christy – khi ấy mới 19 tuổi – không bao giờ được tìm thấy.

Sau biến cố, Tamara chọn làm việc trên các con tàu ở Bahamas như một cách đối mặt và vượt qua sang chấn tâm lý.

“Đến giờ, tôi vẫn không dám bơi ở vùng nước tối vì ám ảnh. Tuy nhiên, sống sót sau tai nạn kinh hoàng đó đã cho tôi một góc nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống.

Lúc ấy, tôi không cho phép mình chết và tự nhủ chỉ cần sống thêm được một phút hay vài tiếng. Tôi chỉ nghĩ đến gia đình, đến tương lai, và không để những suy nghĩ tiêu cực kéo mình xuống", Tamara chia sẻ.

Biển Ormond được mệnh danh là “Thủ phủ cá mập của thế giới”. Ảnh: Animal around the Globe

Biển Ormond (hạt Volusia, Florida) được mệnh danh là “Thủ phủ cá mập của thế giới”. Dù mang vẻ đẹp yên bình với bờ cát trắng và khí hậu dễ chịu, nơi đây lại ghi nhận số vụ cá mập cắn người cao nhất toàn cầu.

Theo International Shark Attack File, khu vực bãi biển New Smyrna, gần Ormond, đã có hơn 300 vụ tấn công kể từ những năm 1880 tới nay.