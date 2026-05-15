Khởi nguồn từ năm 2019 với chủ đề “Nước” và tiếp nối vào năm 2021 với “Thanh âm của thiên nhiên”, true Concert - Tình Đất chặng thứ 3 lựa chọn “Đất” - yếu tố tưởng chừng giản dị nhưng lại là cội nguồn của mọi sự sống - làm trung tâm để kể một câu chuyện xuyên suốt, từ khởi sinh, phát triển đến tái sinh.

Chương trình năm nay được xây dựng như một dòng chảy liền mạch trong 90 phút qua 5 chương với các chủ đề: Cánh đồng - Hoa trái - Sông - Rừng - Tình đất mở ra nhiều tầng ý nghĩa về cội nguồn, sự sống, lòng biết ơn, tinh thần phụng sự, tận hiến và khát vọng kiến tạo tương lai.

Đêm diễn mở màn với tiết mục múa Sương sớm được dàn dựng công phu kết hợp công nghệ 3D mapping tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt cho khán giả.

Lâm Bảo Ngọc - giọng ca trẻ đầy nội lực hiện nay được chọn mở màn với liên khúc Giọt sương - Hạt sương trên lá - Con sâu - Em đứng trên cánh đồng biểu diễn cùng OPlus. Nữ ca sĩ chọn chiếc đầm trắng tinh khôi đính những cánh hoa 3D lấy cảm hứng từ thiên nhiên và chinh phục khán giả bằng giọng hát tinh tế và phong cách trình diễn cuốn hút.

Trong khi đó, Thuỳ Chi gây ấn tượng cho khán giả khi bước ra sân khấu với chiếc váy bồng bềnh lấy cảm hứng từ những cánh hoa. Cô thể hiện ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh từng gây sốt trong phim cùng tên khi ngồi trên chiếc xích đu treo lơ lửng trên sân khấu.

Giọng hát trong vắt của Thuỳ Chi hoà quyện tuyệt vời với 4 thành viên Oplus trong liên khúc Đồng xanh (Greenfields) - ca khúc kinh điển của nhóm The Brothers Four - và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Hai ca khúc cùng một chủ đề mở ra một không gian đồng cỏ xanh mát trên sân khấu giúp khán giả chìm đắm vào thiên nhiên kỳ diệu.

Nguyễn Hùng - nam diễn viên từng gây sốt rạp chiếu trong Mưa đỏ cũng như làng nhạc Việt với ca khúc Còn gì đẹp hơn bước lên sân khấu true Concert - Tình Đất trong một không gian lãng mạn với những bóng đèn màu tạo hiệu ứng đặc biệt. Với phong cách mộc mạc thường thấy xuất hiện với màu áo bộ đội ôm đàn guitar khoe giọng với liên khúc Ở trong khu rừng - Phép màu - 5 ngón bàn tay.

Chủ đề của chương trình được thể hiện rõ nét qua tiết mục được dàn dựng công phu của Hà An Huy khi những mầm cây thật được đưa lên sân khấu trong ca khúc Tôi muốn làm cái cây. Trong bộ vest tuxedo trắng, Hà An Huy hai tay nâng niu những mầm cây và như đưa khán giả lạc bước vào khu rừng xanh mát và yên tĩnh với những giai điệu du dương.

"Vua nhạc phim" Phan Mạnh Quỳnh mang tới chương trình bản phối mới của ca khúc Hoa mặt trời nằm trong album đầu tay và Từ đó" - ca khúc nhạc phim được yêu thích trong phim Mắt biếc. Phan Mạnh Quỳnh chọn trang phục đơn giản với phong cách biểu diễn gần gũi với khán giả. Hai tiết mục của nam ca sĩ được đầu tư đặc biệt về phần vũ đạo với hiệu ứng hình ảnh 3D mapping tuyệt đẹp.

Đặc biệt những đàn bướm 3D được "thả ra" giữa tiết mục Từ đó khiến khán giả trầm trồ. Phan Mạnh Quỳnh nói vui làm hiệu ứng hơi mất thời gian trong khi bài này hơi ngắn nên anh quyết định hát thêm và bắt nhịp cho khán giả hoà giọng với mình trong đoạn điệp khúc.

Nữ ca sĩ Marzuz - con gái nhạc sĩ Thanh Phương - mang đến màu sắc riêng cho chương trình với tiết mục Nước sâu cùng phong cách đậm chất rock. Marzuz nổi bật với mái tóc đỏ cùng chiếc đầm hoa 3D đẹp mắt. Hình ảnh hiệu ứng tia chớp được tạo ra từ hệ đèn laze hiện đại trên sân khấu cho khán giả hình dung về sức mạnh của tự nhiên.

Thuỳ Chi trở lại sân khấu lần thứ 2 trong bộ áo dài cách tân đưa khán giả tới không gian thiên nhiên với thác nước và dòng sông huyền ảo trong màn đêm với làn điệu quan họ Người ở người về nay đã được khoác lên màu áo mới với cách phối khí hoàn toàn mới của nhạc sĩ Thanh Phương.

Pia Linh xuất hiện với chiếc đầm bồng bềnh với hai tông màu trắng và xanh lá mạ như hoà vào thiên nhiên trong chương 4 khoe giọng hát lôi cuốn cùng phong cách nhẹ nhàng như hơi thở trong ca khúc Rừng xanh xanh mãi của Trịnh Công Sơn. Cô cũng đặc biệt gây ấn tượng khi kết hợp cùng nhóm OPlus trong tác phẩm Mãi nương tựa bên Người của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ.

Giữa dòng chảy cảm xúc của concert, ca khúc xuất hiện như một khoảng tĩnh tại quý giá. Mỗi sáng mai thức dậy khi ánh dương chưa chạm tới hiên nhà ta lặng lẽ nhận về một ân huệ mênh mông: vũ trụ ban tặng cho ta một trái tim yêu thương để cảm thấu nhân gian, một thân thể kiện khương để nương tựa trên trần thế, một tâm hồn trong sáng để soi rạng kho báu thiên nhiên vô tận. Trong sự tĩnh lặng của nội tâm, ta chợt nhận ra mình chưa bao giờ độc hành.

Lòng biết ơn chính là sợi dây duy nhất giữ cho tâm hồn không lạc lối, là nguồn nhựa sống thiêng liêng chảy trôi trong mỗi chúng ta. Lực hấp dẫn nhiệm màu đang xoay chuyển vạn vật, dẫn lối các vì sao và kết nối để hôm nay chúng ta cùng hiện diện nơi đây, ngào ngạt hương thơm của lòng tri ân sâu sắc.

Sự xuất hiện của Bảo Yến ở phần cuối chương trình khiến khán giả vỡ oà, có người không không giấu được cảm xúc thốt lên "nổi gai ốc khi tiếng hát Bảo Yến cất lên" bởi nhiều năm qua nữ danh ca ít khi nhận lời tham gia các chương trình ca nhạc. Và nữ danh ca vẫn chứng minh cho khán giả thấy đẳng cấp của một giọng ca hàng đầu với chất giọng dày, khàn mang màu sắc liêu trai đầy quyến rũ trong ca khúc Tình cây và đất.

Đêm diễn khép lại sau 90 phút với màn đồng ca Và hoa sẽ nở (Hana wa Saku) không chỉ để lại dư âm của một đêm nhạc được đầu tư chỉn chu mà còn gợi nhắc người xem về những điều tưởng như rất quen thuộc nhưng dễ bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại, đó là sự kết nối với thiên nhiên, với đất đai, với những giá trị bình yên và bền bỉ đã âm thầm nuôi dưỡng con người qua từng ngày.

Với sự đầu tư công phu về nội dung và dàn dựng, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, giám đốc âm nhạc Thanh Phương, biên đạo múa Tấn Lộc và lực lượng nghệ sĩ tham gia quy mô lớn, true Concert 2026 - Tình Đất không chỉ thành công khi xây dựng một chương trình nghệ thuật mà còn là điểm hẹn để mỗi khán giả có dịp kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, với ký ức văn hóa và với chính mình.

Khép lại một chương trình ngập tràn cảm xúc, khán giả ra về mỗi người được tặng một mầm xanh cây kim ngân - món quà từ nguồn cội được đơm hoa kết trái và ươm mầm xanh tươi từ Đền Chung Sơn. Món quà ấy cũng chính là thông điệp BTC muốn gửi gắm: Mọi giá trị bền vững đều được vun bồi từ lòng biết ơn, tinh thần phụng sự dành cho con người và cho muôn loài. Mỗi mầm xanh được trao đi như một lời chúc về sự an yên, thịnh vượng và hạnh phúc dài lâu.

