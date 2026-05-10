Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh cho ra mắt MV Chuyện của mẹ phát hành vào đúng dịp Ngày của Mẹ 10/5. Ca khúc mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, gửi gắm những cảm xúc về tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng và bền bỉ của những người mẹ.

Nữ ca sĩ chia sẻ với VietNamNet gần đây, khi bố mẹ đã lớn tuổi hơn, cô càng muốn thực hiện nhiều hơn những sản phẩm hướng về tình thân gia đình, đặc biệt là tình yêu thương mà các bậc làm cha làm mẹ dành cho con cái. Đồng thời, Nguyễn Ngọc Anh cũng muốn thử sức với nhiều màu sắc và chủ đề âm nhạc đa dạng hơn.

Sau album nhạc nhẹ phát hành năm ngoái, năm nay Nguyễn Ngọc Anh lựa chọn thực hiện các dự án MV với chủ đề rộng hơn, đan xen giữa tình yêu, quê hương, đất nước và gia đình. Với Chuyện của mẹ, Nguyễn Ngọc Anh không đặt nặng sự cầu kỳ hay phô trương trong cách thực hiện mà mong muốn ca khúc có thể chạm tới cảm xúc người nghe bằng sự gần gũi và chân thành.

Nguyễn Ngọc Anh trong MV.

Chuyện của mẹ do tác giả Nguyễn Đức Tiến sáng tác, được Phan Bá Sang hòa âm theo phong cách ballad hiện đại. Ca khúc sử dụng piano và violin làm chất liệu chủ đạo, tạo nên không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, tập trung dẫn dắt cảm xúc người nghe thay vì thiên về phô diễn kỹ thuật. Đặc biệt, MV do ca sĩ Tô Minh Đức - người bạn đời của Nguyễn Ngọc Anh đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất.

Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức.

Xuyên suốt MV, ê-kíp không lựa chọn cách kể quá kịch tính hay bi lụy mà đưa vào những khoảnh khắc bình dị, quen thuộc trong đời sống thường nhật như hình ảnh người mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con ăn, chịu lạnh để con được ấm, hay luôn nói “mẹ khỏe” dù bản thân đang mệt. Những chi tiết giản dị ấy được kể bằng nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, tạo nên cảm xúc gần gũi xuyên suốt câu chuyện.

Yếu tố tạo nên chiều sâu cảm xúc cho Chuyện của mẹ chính là phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh. Sở hữu chất giọng giàu nội lực nhưng vẫn mềm mại và đậm chất tự sự, nữ ca sĩ lựa chọn cách hát tiết chế, không quá nặng về kỹ thuật hay cố đẩy cảm xúc lên cao trào. Thay vào đó, cô giữ cho ca khúc một tinh thần nhẹ nhàng, gần gũi như đang kể lại những suy nghĩ rất riêng của một người con khi nhìn lại hành trình trưởng thành của mình bên mẹ.

Trong cách xử lý của Nguyễn Ngọc Anh, điều tạo cảm giác gần gũi không nằm ở việc phô diễn quãng giọng hay kỹ thuật thanh nhạc mà ở độ mềm mại và chiều sâu cảm xúc. Có những đoạn, cô gần như chỉ hát bằng sự thủ thỉ, vừa đủ để giữ cảm xúc ở trạng thái tự nhiên nhất.

Việc phát hành MV đúng dịp Ngày của Mẹ cũng mang nhiều ý nghĩa với Nguyễn Ngọc Anh. Theo nữ ca sĩ, đây không chỉ là dịp để tôn vinh những người mẹ mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình và nhận ra phía sau những bình yên luôn có bóng dáng của mẹ.

Nguyễn Ngọc Anh thẳng thắn chia sẻ hiện cô không còn theo đuổi áp lực phải làm những MV hay liveshow tiền tỷ như trước đây mà muốn lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, đặt cảm xúc và sự chân thành lên hàng đầu.

“Một sản phẩm đến với khán giả sẽ luôn có nhiều cách cảm nhận khác nhau. Có người thích sự công phu, nhưng cũng có người quan tâm cảm xúc mà họ nhận được. Vì vậy tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành” - ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ.

Đỗ Lê

Ảnh: Mạnh Nguyễn