Dự án cộng đồng Red moon (Trăng đỏ - PV) do ca sĩ Đồng Lan khởi xướng thực hiện nhằm hướng đến phụ nữ và những bé gái tài năng có hoàn cảnh khó khăn.

Ca sĩ và ban tổ chức muốn lan tỏa thông điệp về sự chữa lành, thấu cảm và sức mạnh kết nối mà nghệ thuật có thể mang lại cho từng cá nhân lẫn cộng đồng.

Ca sĩ Đồng Lan ra mắt dự án xuất phát từ nỗi đau của cô và những người phụ nữ xung quanh.

Chia sẻ với VietNamNet, Đồng Lan nói cô không đấu tranh hay đưa ra tuyên ngôn lớn lao, chỉ muốn mang đến góc nhìn mới thông qua âm nhạc, nghệ thuật.

Đồng Lan trong đời sống cũng đối diện nhiều nỗi đau, nỗi cô độc ám ảnh cô trong thời gian dài. Cô trải qua các cuộc tình, từ mối tình đầu kéo dài 2 năm đến các mối quan hệ về sau này. Ca sĩ từng yêu, hạnh phúc rồi tan vỡ với vô vàn cảm xúc.

Có thời điểm Đồng Lan lâm vào tình trạng mệt mỏi, mất dần niềm tin, thậm chí sợ yêu. Ca sĩ dần nhận ra nỗi đau là người bạn tốt nhất, chỉ có bao dung, làm mọi thứ dịu nhẹ mới giúp lòng thanh thản.

“Đôi khi tôi cứ bó buộc trong định kiến, tự tạo bi kịch nạn nhân cho mình. Tôi muốn phá bỏ nó đi để tìm 1 con đường mới hạnh phúc và vui vẻ hơn”, ca sĩ bày tỏ.

Từ nỗi đau bản thân và những câu chuyện cô trực tiếp chứng kiến xung quanh như: Phụ nữ, trẻ em bị ức hiếp, lạm dụng tình dục, chịu nhiều nỗi đau thể xác lẫn tinh thần… Đồng Lan muốn qua dự án để mỗi người ý thức hơn về giá trị của mình và cùng chia sẻ yêu thương.

“Tôi muốn nhắn nhủ rằng bạn không một mình. Chúng ta đều có những nỗi đau, nỗi buồn giống nhau nên hãy cùng ôm lấy và giúp nhau vượt qua”, cô chia sẻ.

Bên cạnh biểu diễn, dự án Red moon còn dự kiến triển khai các hoạt động cộng đồng như workshop phát triển nhận thức, chương trình đồng hành sáng tạo, xây dựng mạng lưới kết nối để mọi người có thêm nguồn lực trên hành trình tự khám phá và phát triển bản thân.

Mở đầu cho dự án là sự kiện Duyên show, kết hợp nhiều hình thức như âm nhạc, múa đương đại, hội họa, sound healing (chữa lành bằng âm thanh)...

Đồng Lan cho biết Duyên không phải là sự tình cờ thoáng qua mà là những kết nối diễn ra đúng thời điểm, giữa con người, trải nghiệm và ký ức.

Dự án hướng đến phụ nữ và trẻ em - những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ca sĩ quan niệm trong hành trình sống, không ai thực sự đi một mình. Mỗi người luôn có những "cái duyên" - có thể là một bài hát, một ánh nhìn hay một ký ức - dẫn dắt họ quay về kết nối với chính mình. Đó là lý do và mục đích thôi thúc cô thực hiện dự án trên.

