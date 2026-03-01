Đồng Lan là gương mặt nổi bật từ Giọng hát Việt mùa đầu tiên với các ca khúc nhạc Pháp. Cô được nhiều đồng nghiệp, khán giả trêu là "Ca sĩ điên nhất làng nhạc Việt" vì phong cách độc lạ, ma mị và sáng tạo trong trình diễn lẫn các sản phẩm âm nhạc.

Ca sĩ Đồng Lan "mất tích" 7 năm trong showbiz.

Từ cái tên được chú ý, Đồng Lan dần ít xuất hiện và im ắng suốt nhiều năm. Ca sĩ lựa chọn rời Việt Nam để trải nghiệm sống và làm việc ở nhiều nước như Pháp, Mỹ, Nhật Bản...

Việc tiếp xúc với nền văn hóa và môi trường nghệ thuật khác nhau giúp cô mở rộng thế giới quan, làm giàu cảm xúc và mang đến nhiều cảm hứng mới.

Nơi xứ người, Đồng Lan đối diện không ít khó khăn. Vốn là người hướng nội, cô thấy ngột ngạt vì guồng quay cuộc sống ở các nước phát triển quá nhanh. Ca sĩ từng có lúc lạc lõng, nhốt mình trong nhà và nói chuyện trước gương suốt 1 tháng. Cô tự vực dậy, bước qua giây phút trống trải để chữa lành tinh thần và viết tiếp ước mơ âm nhạc.

Clip ca sĩ Đồng Lan chia sẻ quãng thời gian vắng bóng

Sau 7 năm rong ruổi qua nhiều quốc gia, Đồng Lan quyết định trở về và ra mắt dự án âm nhạc. Với cô, đó không chỉ là sự trở lại của một nghệ sĩ mà còn là hành trình tìm về "nhà" - nơi có khán giả Việt Nam, những người cô mong muốn được kết nối và cống hiến nhiều hơn.

Ca sĩ thừa nhận so với trước đây, tên tuổi và sức hút của cô giảm nhiệt nhiều. Thậm chí cái tên Đồng Lan cũng trở nên xa lạ với lứa khán giả Gen Z.

"Tôi không biết nên vui hay buồn. Vui vì được tự do bay nhảy, thoải mái thể hiện cá tính riêng mà không lo bị soi xét. Nhưng buồn vì ế show, nhiều bạn trẻ giờ không nhận ra Đồng Lan", cô chia sẻ với VietNamNet.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mừng học trò Đồng Lan trở lại làng nhạc.

Là người thầy từ những ngày đầu tiên, Đàm Vĩnh Hưng nói cô học trò mình có “chất điên” bản năng mà ít người có được. Trong khi nhiều ca sĩ phải tính toán, dàn dựng để tạo ra màu sắc riêng thì ở Đồng Lan, điều đó đến khá tự nhiên.

“Đồng Lan chọn con đường khó và ít người đi bằng chính sự kiên cường. Em không phải ngó nghiêng xem ai nổi tiếng, ai được chú ý mà cứ kiên định với lựa chọn. Chính tôi học điều này từ em trong nghề nghiệp”, ca sĩ chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng mong dự án lần này sẽ giúp học trò tỏa sáng, cũng như có cơ hội được bước vào bức tranh chung của showbiz Việt.

Ca sĩ Đồng Lan xúc động nghẹn ngào, bày tỏ sự tri ân đến người thầy và cả các đồng nghiệp đã luôn sát cánh, làm điểm tựa để cô được vững vàng trở lại làm nghề.

Dịp này, Đồng Lan giới thiệu MV Nếu anh không yêu em… DNKYE. Đây là ca khúc do chính Đồng Lan sáng tác, mang giai điệu trầm buồn bắt nguồn từ trải nghiệm thật của cô. Tác phẩm không chỉ khắc họa những tan vỡ, nỗi đau trong tình yêu mà là tinh thần bước qua tổn thương một cách bản lĩnh.

Ca khúc thể hiện tinh thần quen thuộc trong âm nhạc của Đồng Lan - nơi tiếng nói của người phụ nữ được cất lên một cách chân thật, chạm đến góc khuất cảm xúc và dám nói ra điều vốn thường bị giấu kín.

Ảnh, clip: HK, NVCC