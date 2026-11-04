MS 2026.298

Suốt 15 năm qua, chị Lự Thị Liên (Lào Cai) chưa một lần có được giấc ngủ trọn vẹn. Chừng ấy năm chăm sóc, người mẹ nghèo vẫn chưa một lần được nghe con gái gọi tiếng "mẹ".

Khi bạn bè cùng trang lứa đang hồn nhiên đến trường học hành, vui đùa thì em Lương Thị Khánh Ly (SN 2011) vẫn phải nằm một chỗ.

Ly đã bước sang tuổi 15, cũng là 15 năm Ly sống trong bệnh tật, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân. Em không thể tự ngồi dậy, không biết nói, mọi sinh hoạt và ăn uống đều cần cha mẹ hỗ trợ.

Khánh Ly mắc bệnh từ lúc mới sinh, sống nhờ người thân chăm sóc

Chị Lự Thị Liên (mẹ của Khánh Ly) kể, khi chào đời được 5-6 tháng, Ly đã xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường như không biết lẫy, sau đó cũng không biết bò. Lo lắng cho tình trạng của con gái, chị Liên vội đưa con đến một bệnh viện ở Hà Nội thăm khám.

Qua thăm khám và kết quả hình ảnh chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán hộp sọ của Ly bị hẹp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của não bộ, con có thể phải sống phụ thuộc vào người thân suốt đời.

Suốt 15 năm qua, chị Liên luôn phải túc trực chăm sóc con gái

Suốt những năm qua, Ly chủ yếu được chăm sóc và điều trị bằng thuốc tại nhà. Mỗi tháng, gia đình phải chi hơn 3 triệu đồng để mua thuốc điều trị cho con.

Dù mỗi tháng Ly được hưởng 1,25 triệu đồng tiền trợ cấp dành cho người khuyết tật nặng, khoản tiền này vẫn không đủ trang trải chi phí thuốc men, điều trị.

Trong khi đó, thu nhập của gia đình chỉ trông vào tiền công phụ hồ của anh Lương Văn Lịch (chồng chị Liên). Số tiền ít ỏi ấy còn phải lo cho hai con nhỏ ăn học và các khoản sinh hoạt hằng ngày của cả nhà nên cuộc sống càng thêm chật vật.

Chị Liên mong mỏi một lần Khánh Ly có thể cất tiếng gọi mẹ

"Từ khi sinh con đến nay, tôi chưa bao giờ được nghe con gọi một tiếng “mẹ”. Mọi biểu hiện, cử chỉ của Ly đều chỉ có thể nhận biết qua ánh mắt", chị Liên nghẹn ngào.

Ly là con gái đầu lòng của vợ chồng chị Liên. Dưới Ly còn hai em gái là Lương Thị Ánh Phượng (9 tuổi) và Lương Nhã Uyên (7 tuổi).

Nơi gia đình chị Liên sinh sống là bản Nà Luông, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai. Đây là địa bàn thuộc khu vực III – vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Cũng như nhiều gia đình trong bản, gia đình chị Liên chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi từ nương rẫy, kinh tế rất khó khăn.

Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh của gia đình chị Lự Thị Liên

Khánh Ly bệnh tật từ nhỏ nên chị Liên phải thường xuyên ở nhà để chăm sóc. Chi phí điều trị của Ly, chi phí cho 2 con nhỏ ăn học đến chi tiêu của cả gia đình,… tất cả đều trông chờ vào tiền công phụ hồ của anh Lịch. Vì thế, gia đình luôn trong tình trạng thiếu trước, hụt sau.

Căn bệnh bại não khiến Ly phải nằm một chỗ trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm ở vùng lưng. Để có tiền duy trì thuốc chữa trị cho con, thời gian qua, gia đình chị Liên phải vay mượn hơn 100 triệu đồng.

Trước bệnh tình của Khánh Ly, gia đình chị Liên mong cộng đồng giúp đỡ để có điều kiện tiếp tục chăm sóc và điều trị cho con gái.

Bạn đọc giúp đỡ em Lương Thị Khánh Ly có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.298 (em Lương Thị Khánh Ly) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lự Thị Liên (mẹ của Khánh Ly) theo địa chỉ: Bản Nà Luông, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0356868650.

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