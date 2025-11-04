Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) có tổng chiều dài khoảng 117km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Ninh Bình dài khoảng 52,9km (tỉnh Ninh Bình cũ 25,3km; Nam Định cũ 27,6km); được xây dựng theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc với 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,5m, vận tốc thiết kế 120km/h.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh Ninh Bình và cả vùng đồng bằng sông Hồng.

Cầu vượt sông Đáy nối xã Nghĩa Hưng và xã Khánh Thiện (tỉnh Ninh Bình), thuộc tuyến cao tốc CT.08 đã hoàn thành xây dựng

Thời gian qua, các địa phương có dự án đi qua đã tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch. Đến nay, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành.

Khu tái định cư thôn Minh Đức, xã Cổ Lễ.

Tại xã Cổ Lễ (tỉnh Ninh Bình), tuyến đường cao tốc CT.08 đi qua 3,22km, ảnh hưởng đến 596 hộ dân, trong đó 31 hộ bị ảnh hưởng đất dân cư. Đến nay, xã đã bàn giao toàn bộ diện tích đất nông nghiệp; đang hoàn tất bàn giao đất ở.

Các hộ dân đang xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư

Ông Nguyễn Văn Sinh, Bí thư chi bộ thôn Minh Đức (xã Cổ Lễ) cho biết, thôn có 28 hộ dân thuộc diện tái định cư để nhường đất cho dự án. Ban đầu, việc triển khai công tác GPMB gặp không ít khó khăn khi nhiều hộ còn băn khoăn, lo lắng về chính sách hỗ trợ, bồi thường. Tuy nhiên, nhờ các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của dự án và công khai chính sách hỗ trợ, bồi thường nên các hộ dân bị ảnh hưởng đất ở đã đồng thuận giao đất, nhận tiền hỗ trợ từ Nhà nước.

Nhiều người dân chia sẻ, họ rất vui mừng vì tuyến cao tốc đi qua sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, song lại lo lắng khi giá vật liệu xây dựng tăng cao, khiến chi phí xây nhà mới tái định cư bị đội lên.

Ông Hoá lo lắng do giá vật liệu xây dựng tăng cao

Ông Nguyễn Văn Hóa (60 tuổi, thôn Minh Đức) chia sẻ, gia đình ông có 2 mảnh đất thổ cư, tổng diện tích hơn 700m2 thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án. Gia đình ông đã được giao gần 400m2 đất tại khu tái định cư và nhận tiền đền bù. Việc chuyển nơi ở mới tuy có xáo trộn, nhưng vì sự phát triển chung, gia đình ông cũng như nhiều hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng bởi dự án đều đồng thuận và vui vẻ thực hiện.

“Người dân chúng tôi ban đầu đều có đôi chút lo lắng do giá vật liệu xây dựng tăng cao, trong khi mức bồi thường còn thấp. Để khắc phục, chúng tôi đã tự tháo dỡ nhà cũ để tận dụng tối đa vật liệu”, ông Hóa chia sẻ.

Tại xã Trực Ninh (tỉnh Ninh Bình), tuyến cao tốc đi qua 3,3km, ảnh hưởng 430 hộ dân, dự kiến 97 hộ dân thuộc diện tái định cư. Hiện, xã đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB, bàn giao 2,68/3,3km trên toàn tuyến.

Ông Vũ Xuân Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Trực Ninh cho biết, địa phương đã quy hoạch 5 khu tái định cư tại các vị trí thuận lợi, gần các tuyến đường giao thông để người dân thuận tiện xây dựng nhà cửa. Hiện, nhiều hộ dân đã đồng thuận với chủ trương đền bù, GPMB và đang tiến hành xây dựng nhà mới. Đối với các hộ còn băn khoăn, xã sẽ tăng cường tuyên truyền, giải thích và thuyết phục, nhằm giúp người dân hiểu rõ, sớm nhường đất cho dự án.

Nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ nhà cửa để nhường đất cho dự án

Ông Đoàn Văn Vượng (62 tuổi, xã Trực Ninh) cho biết, gia đình ông hoàn toàn nhất trí với phương án bồi thường GPMB. Tuy nhiên, ông bày tỏ mong muốn địa phương sớm hoàn thiện hệ thống điện, nước tại khu tái định cư sớm để người dân thuận tiện trong việc xây dựng nhà mới.

Gia đình ông Đoạt tự tháo dỡ nhà cửa để tận dụng vật liệu cũ

Ông Lê Xuân Đoạt (SN 1956, trú xã Trực Ninh) cho biết, gia đình ông có 2 mảnh đất thổ cư tổng diện tích 600m2 bị ảnh hưởng bởi dự án. Gia đình ông đã được giao 400m2 đất tái định cư và nhận tiền đền bù.

Dù vui mừng khi chuyển đến khu tái định cư rộng rãi, thoáng đãng, nhưng gia đình ông cũng băn khoăn vì giá bồi thường còn thấp. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, giải thích gia đình ông đã đồng ý với phương án bồi thường và ủng hộ dự án vì lợi ích chung. Hiện, gia đình ông Đoạt đang tháo dỡ nhà cũ để tận dụng vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm chi phí.