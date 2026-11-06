Hương Trà - cô gái sinh năm 2006 đến từ Hưng Yên vừa giành ngôi Á khôi Sinh viên Thanh lịch 2026. Cô từng tự ti về vóc dáng của mình, đồng thời từng trải qua nhiều năm gắn bó với bóng chuyền chuyên nghiệp.

Giải thưởng giúp tự tin vào bản thân mình hơn

Vượt qua nhiều vòng thi gay go, Trịnh Thị Hương Trà xuất sắc ghi tên mình vào Top 12 và tiếp tục bứt phá trong đêm chung kết Sinh viên Thanh lịch 2026. Kết quả chung cuộc, nữ sinh ngành Quản trị kinh doanh đã giành Á khôi 1, đánh dấu một cột mốc rực rỡ và đáng nhớ trong hành trình tuổi trẻ.

Trịnh Thị Hương Trà - Á khôi Sinh viên Thanh lịch 2026.

Đối với Hương Trà, danh hiệu Á khôi 1 Sinh viên Thanh lịch 2026 không chỉ là một giải thưởng đơn thuần mà là sự ghi nhận vô giá cho những nỗ lực, trải nghiệm cùng quá trình trưởng thành của bản thân. “Đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc và xúc động. Khi nghe tên mình được xướng lên, tôi vừa bất ngờ vừa tự hào vì những nỗ lực trong suốt hành trình đã được ghi nhận. Với tôi, danh hiệu Á khôi 1 không chỉ là một thành tích mà còn là dấu mốc đáng nhớ của tuổi trẻ, là động lực để tôi tiếp tục cố gắng và hoàn thiện bản thân", cô chia sẻ với VietNamNet.

Trước đó, Hương Trà chưa từng nghĩ sẽ bước chân vào một sân chơi nhan sắc. Cơ duyên đến rất tình cờ khi cô biết đến cuộc thi. Thay vì đắn đo lâu, cô gái 20 tuổi quyết định đăng ký dự thi, coi đây là cơ hội quý giá để bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những giới hạn mới của bản thân.

Hương Trà toả sáng trong cuộc thi.

Đối với cô gái trẻ, gia đình luôn là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất trên hành trình trưởng thành. Sự tin tưởng và những lời động viên từ người thân tiếp thêm cho Hương Trà dũng khí để bước ra khỏi vùng an toàn, kiên trì đuổi theo ước mơ. Ban đầu, gia đình không tránh khỏi bất ngờ và lo lắng khi biết cô tham gia cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026 vì đây là trải nghiệm hoàn toàn mới đòi hỏi nhiều thời gian lẫn công sức. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sự nghiêm túc và quyết tâm cao độ của con gái, mọi người thấu hiểu và ủng hộ.

Khép lại cuộc thi, Hương Trà giữ tâm thế cởi mở trước các cơ hội trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí và người mẫu. Cô mong muốn thử sức với nhiều trải nghiệm mới, khai phá tiềm năng của bản thân và không loại trừ khả năng chinh phục các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu quy mô lớn hơn ở cả trong nước lẫn quốc tế. Tuy nhiên, cô vẫn xác định rõ con đường dài hạn ưu tiên của mình: phát triển sự nghiệp kinh doanh và tự tay xây dựng một thương hiệu riêng.

Từ vận động viên bóng chuyền đến Á khôi Sinh viên Thanh lịch

Á khôi Hương Trà từng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp.

Trịnh Thị Hương Trà sinh ngày 27/9/2006 tại Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cô sớm rèn luyện được tính cách tự lập, sự năng động và tinh thần không ngại đối mặt với thách thức. Hoàn thành chương trình lớp 8, thay vì tiếp tục con đường học phổ thông tại quê nhà như bạn bè đồng lứa, Hương Trà đã quyết định lên Hà Nội để học song song văn hóa và thể thao chuyên nghiệp, gia nhập CLB bóng chuyền Hóa chất Đức Giang - Hà Nội.

Những năm tháng rèn luyện và thi đấu đỉnh cao mang đến cho cô những trải nghiệm thực tế quý giá, rèn tính kỷ luật, sự kiên trì cùng bản lĩnh vững vàng trước khó khăn. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Hương Trà quyết định xin rút khỏi đội bóng để chuyển hướng sang con đường học tập đại học. Hiện tại, cô đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Thành Đô.

Từ môi trường thể thao chuyên nghiệp bước sang giảng đường đại học, rồi tiếp tục thử sức ở một sân khấu nhan sắc, mỗi chặng đường đều mở ra những cơ hội mới. Nhưng điều đáng trân trọng hơn cả chính là cách Hương Trà từng bước thay đổi góc nhìn về chính bản thân.

Cô từng có khoảng thời gian cảm thấy không thoải mái với chiều cao vượt trội so với các bạn nữ cùng lứa. Những lời nhận xét, chê bai về ngoại hình từng khiến cô rơi vào tự ti, thậm chí không tin rằng đó là một lợi thế. Chỉ đến khi bước vào môi trường mới, tiếp xúc với những con người và cơ hội mới, Hương Trà mới nhận ra điều từng khiến cô mặc cảm lại chính là điểm mạnh rực rỡ nhất.

“Mỗi người đều có một ánh sáng riêng, bạn không cần phải tỏa sáng giống người khác, chỉ cần đủ tự tin để rực rỡ theo cách của chính mình", Hương Trà chia sẻ.

Đằng sau vẻ ngoài nổi bật của một Á khôi là hành trình của một cô gái trẻ từng loay hoay với những mặc cảm cá nhân nhưng đã học được cách đón nhận bản thân và biến sự khác biệt thành lợi thế vượt trội.

Người đẹp sở hữu chiều cao vượt trội.

Yêu thích thể thao, du lịch và đam mê khám phá những điều mới mẻ, Á khôi Hương Trà tự nhận mình là một cô gái năng động, vui vẻ, luôn khao khát học hỏi và trải nghiệm. Tuy vậy, kinh doanh mới chính là lĩnh vực cô dành trọn tâm huyết và nuôi dưỡng những dự định dài hạn. “Tôi hy vọng sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và thành công”, Hương Trà khẳng định.

Đỗ Lê

Ảnh: NVCC