Tối 19/6, đêm chung kết Miss Cosmo TPHCM 2026 khép lại với chiếc vương miện thuộc về Nguyễn Thị Lệ Nam (SBD 063) sau hành trình tranh tài của 30 cô gái xuất sắc nhất thành phố. Cô còn có tên gọi ngắn gọn quen thuộc là Nam Anh.

Kết quả Miss Cosmo TPHCM:

Trước khi được xướng tên ở vị trí cao nhất, Nguyễn Thị Lệ Nam đã trải qua phần chia sẻ thông điệp cá nhân với hashtag Sống thật. Cô đặt câu hỏi thẳng thắn trước khán giả: "Với mọi người ở đây, sống thật là gì?", rồi tự trả lời bằng câu chuyện của mình.

Từng là cô bé với tuổi thơ đầy nước mắt và tổn thương, Lệ Nam chia sẻ chính những vết thương ấy đã giúp cô thấu hiểu giá trị của tình yêu thương. Cô đứng trên sân khấu không chỉ vì bản thân mà để tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương, bảo vệ phụ nữ và trẻ em với niềm tin rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương trọn vẹn.

Ở phần ứng xử top 5, Nguyễn Thị Lệ Nam đối mặt câu hỏi về định nghĩa của một người phụ nữ "iconic" (mang tính biểu tượng - PV) là những gì đạt được hay những gì cô ấy để lại cho người khác? Lệ Nam chọn vế thứ hai: "Khi một người phụ nữ dùng chính tài năng của mình để cống hiến, phụng sự và tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng cô ấy chính là một iconic vượt thời gian và lưu giữ qua nhiều thế hệ". Cô kết thúc bằng quan niệm: "Vẻ đẹp không chỉ nằm ở ánh mắt, gương mặt mà vẻ đẹp nằm ở ánh sáng của tâm hồn".

Nguyễn Thị Lệ Nam đăng quang Miss Cosmo TPHCM 2026.

Em gái của Lệ Nam - Nguyễn Thị Lệ Nam Em (SBD 007) đạt vị trí Á khôi 1 Miss Cosmo TPHCM, có phần chia sẻ với hashtag Nghị lực khi thú nhận đã trải qua 10 năm đối mặt với căn bệnh trầm cảm.

"Đối với tôi, nghị lực không có nghĩa là mình chưa từng yếu đuối. Kẻ thù lớn nhất của tôi đó là chính bản thân mình. Và giờ đây tôi đứng đây, nghị lực lớn nhất đó là chiến thắng chính bản thân mình", cô chia sẻ. Cô kết thúc bằng lời nhắn đến những người đang chìm trong bóng tối: "Hôm nay có thể là mây đen kéo đến nhưng ngày mai sẽ gặp được cầu vồng".

Bước vào phần thi ứng xử top 5, Nam Em nhận hỏi: "Nếu ngày mai tất cả danh hiệu, tiền bạc, ngoại hình và sự nổi tiếng đều biến mất, điều gì vẫn khiến bạn xứng đáng được nhớ đến?". Cô đáp: "Điều mà tôi mong muốn tất cả mọi người nhớ đến tôi là cách tôi đã đứng dậy mạnh mẽ trở lại... Chỉ có lòng trắc ẩn, lòng nhân ái và tất cả tinh hoa chúng ta tạo ra cho bản thân và cộng đồng mới là giá trị vững vàng và mạnh mẽ nhất".

Tuy nhiên, do hồi hộp phần nói và ứng xử của Nam Em không gãy gọn, trôi chảy cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Các thí sinh trong đêm chung kết.

Nam Em cũng giành giải Miss People's Choice (Hoa hậu được yêu thích nhất) cùng nhiều giải phụ trong đêm: Best Profile Picture (Ảnh hồ sơ đẹp nhất), Miss Talent (Thí sinh tài năng nhất), Miss Social Media (Thí sinh nổi bật nhất trên mạng xã hội).

Trước khi đoạt Á khôi 1, Nam Em vướng loạt scandal gây tranh cãi vì chuyện phát ngôn gây sốc và drama tình ái với bạn trai. Cô cũng từng bị Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính với 2 hành vi: cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc...

Trong phần ứng xử top 5, Nguyễn Thị Hồng (SBD 068) nhận được tràng pháo tay khi chọn "Tiên học lễ, hậu học văn" là điều cô muốn dạy trẻ em toàn thế giới, với lập luận rằng trong thời đại AI, kiến thức không còn khan hiếm, điều khan hiếm là sự tử tế. "Thành công bắt đầu từ trí thức nhưng nhân cách mới quyết định chúng ta đi được bao xa", cô kết luận. Cô đạt vị trí á khôi 3.

Huỳnh Ngọc Minh Phúc đạt Á khôi 2(SBD 009) đối mặt câu hỏi về AI với quan điểm rõ ràng: điều AI không thể thay thế chính là lòng nhân ái và sự truyền cảm hứng của con người. Lê Hoàng Mai Anh (SBD 077) chọn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc khi được hỏi điều gì đáng lo ngại hơn trong thế kỷ 21 - sống không đủ lâu hay sống lâu mà không hạnh phúc và cô đạt vị trí á khôi 4.

Trước phần thi tranh tài, đêm chung kết mở màn của Miss Cosmo 2024 - Ketut Permata Juliastrid Sari cùng ca khúc Into The Cosmo. Các nghệ sĩ Cao Thái Sơn, Dương Hoàng Yến, Huỳnh Tiên và nhóm AEONUS lần lượt khuấy động khán phòng xuyên suốt chương trình.

Video: BTC