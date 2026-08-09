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Nằm cách đất liền hơn 230km, Côn Đảo từng là nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng và tù chính trị Việt Nam.

Vào ngày 1/5/1975, Côn Đảo chính thức được giải phóng, khép lại một chương lịch sử 113 năm mang tên "địa ngục trần gian", mở ra thời kỳ mới của hòa bình, phát triển.

Trong ảnh là khu chuồng cọp giam giữ hàng nghìn tù nhân tại trại giam Phú Tường. Nơi đây được mệnh danh là "chuồng cọp kiểu Pháp", một trong những hệ thống nhà tù thực dân Pháp bí mật xây dựng để giam giữ và tra tấn những người tù chính trị.

Ngày nay, Côn Đảo được mệnh danh "thiên đường du lịch", thu hút du khách trong và ngoài nước.