1. Nơi nào tại TPHCM từng được gọi là "địa ngục trần gian"?
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Vũng Tàu
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- Côn Đảo0%
- Địa đạo Củ Chi0%
- Địa đạo Phú Thọ Hòa0%Chính xác
Nằm cách đất liền hơn 230km, Côn Đảo từng là nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng và tù chính trị Việt Nam.
Vào ngày 1/5/1975, Côn Đảo chính thức được giải phóng, khép lại một chương lịch sử 113 năm mang tên "địa ngục trần gian", mở ra thời kỳ mới của hòa bình, phát triển.
Trong ảnh là khu chuồng cọp giam giữ hàng nghìn tù nhân tại trại giam Phú Tường. Nơi đây được mệnh danh là "chuồng cọp kiểu Pháp", một trong những hệ thống nhà tù thực dân Pháp bí mật xây dựng để giam giữ và tra tấn những người tù chính trị.
Ngày nay, Côn Đảo được mệnh danh "thiên đường du lịch", thu hút du khách trong và ngoài nước.
2. Nhà Chúa Đảo tại Côn Đảo là nơi ở và làm việc của bao nhiêu đời "chúa đảo"?
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23 đời
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- 33 đời0%
- 43 đời0%
- 53 đời0%Chính xác
Di tích Nhà Chúa Đảo hay còn gọi là Dinh Chúa Đảo, Dinh tỉnh trưởng, hình thành khoảng năm 1862 - 1876, theo Cổng thông tin Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Đặc khu Côn Đảo.
Nhà Chúa Đảo là nơi ở và làm việc của 53 đời chúa đảo. Ngày nay, nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật về cuộc sống của các chúa đảo người Pháp, Mỹ, Việt, Trung Quốc - cho thấy cuộc sống xa hoa của kẻ thống trị, đối lập với cuộc sống khổ ải, nghèo nàn của các tù nhân.
3. Mộ của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu nằm ở đâu tại Côn Đảo?
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Nghĩa trang Hàng Dương
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- Nghĩa trang Hàng Keo0%
- Cầu tàu 9140%
- Vườn quốc gia Côn Đảo0%Chính xác
Nghĩa trang Hàng Dương là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhất Côn Đảo. Đây là nơi đặt phần mộ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và nhiều nhà yêu nước, chiến sĩ cách mạng khác.
Ngoài ra, nghĩa trang Hàng Keo là một trong hai nghĩa trang ở Côn Đảo, được thực dân Pháp xây dựng trên khu đất khoảng 97.000m2. Hiện nay, đây là nơi an nghỉ của hơn 10.000 tù nhân chính trị yêu nước, bị thực dân Pháp giết hại tại nhà tù Côn Đảo.
4. Côn Đảo đứng vị trí số mấy trong danh sách 30 đảo bí ẩn nhất thế giới do Travel and Leisure công bố năm 2026?
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Vị trí số 1
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- Vị trí số 20%
- Vị trí số 50%
- Vị trí số 100%Chính xác
Côn Đảo được tạp chí Travel and Leisure xếp vị trí đầu tiên trong danh sách 30 đảo bí ẩn nhất thế giới, phù hợp cho chuyến phiêu lưu và thoát khỏi nhịp sống ồn ào dịp hè.
Tạp chí này đánh giá, nếu Phú Quốc ngày càng trở nên quen thuộc với du khách quốc tế thì Côn Đảo lại hấp dẫn bởi một vẻ đẹp khác biệt.
Nằm ngoài khơi vùng biển phía Đông Nam Việt Nam, quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ này vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, những bãi biển nguyên sơ và cảm giác tách biệt khỏi sự ồn ào của các đô thị du lịch.
Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa
5. Bãi biển nào ở Côn Đảo từng lọt vào danh sách 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do chuyên trang du lịch Travel+Leisure bình chọn?
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Bãi Nhát
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- Bãi Đầm Trầu0%
- Bãi An Hải0%
- Bãi Lò Vôi0%Chính xác
Bãi Đầm Trầu ở Côn Đảo từng lọt vào danh sách 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do chuyên trang du lịch Travel+Leisure bình chọn, năm 2021.
Trang du lịch này mô tả, Đầm Trầu sở hữu bãi cát vàng mịn cùng các rặng tre, rừng cây rậm xanh mát bao quanh và đặc biệt là vị trí sát sân bay.
Bởi lẽ đó mà vài năm gần đây, Đầm Trầu cũng trở thành địa điểm thu hút du khách tới “săn” khoảnh khắc máy bay từ từ hạ cánh ở cự ly lý tưởng nhất.
Ảnh: Hồng Nhật
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