Bã thức ăn 15cm cứng chắc chèn ép, gây loét dạ dày

Cụ bà H.T.V (85 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm sốt cao kéo dài suốt 1 tuần. Qua nội soi dạ dày, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc phát hiện khối bã thức ăn lớn, kích thước 10 x 15cm trong dạ dày, xung quanh có các ổ viêm, ổ loét khoảng 2cm.

“Khối bã thức ăn có kích thước lớn, cứng chắc, cho thấy đã tích tụ trong dạ dày một thời gian. Khối bã này là nguyên nhân chính gây ra các ổ loét trong dạ dày”, ThS.BS Lê Dương Tiến - Khoa Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân V phân tích.

Hình ảnh khối bã thức ăn trong dạ dày. Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc

Cũng theo BS. Tiến, nếu không được can thiệp sớm, các ổ loét sẽ ngày càng lan rộng, gây ra tình trạng chảy máu tiêu hóa, nhiễm trùng nặng nề. Trong trường hợp khối bã thức ăn trôi xuống ruột có thể gây tắc ruột, thậm chí hoại tử ruột, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo chia sẻ của người bệnh, bệnh nhân V có sở thích ăn hồng ngâm. Khi vào mùa, bà H.T.V thường ăn trung bình 3-4 quả hồng ngâm/ ngày. Bác sĩ đánh giá đây có thể là một trong những nguyên nhân hình thành bã thức ăn trong dạ dày của bà V.

“Khối bã thức ăn hình thành do sự tích tụ các chất được ăn uống vào dưới dạng các khối hoặc khối đông kết không tiêu hóa được, vị trí hay gặp nhất là ở dạ dày. Tình trạng này thường gặp ở người già do nhai không kỹ, ăn quá nhanh hoặc ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ và tanin như hồng ngâm, măng khô,... ”, BS. Tiến chia sẻ thêm.

Loại bỏ bã thức ăn ngay trong nội soi, không tổn thương dạ dày

Đánh giá người bệnh tuổi cao, thể trạng kém, ê kíp bác sĩ đã hội chẩn, lựa chọn lấy bã thức ăn ngay trong nội soi dạ dày, mục tiêu giải quyết tận gốc nguyên nhân gây bệnh, đồng thời giúp bà V tránh được can thiệp phức tạp.

“Với trường hợp của bệnh nhân V, nội soi can thiệp là giải pháp tối ưu nhất. Đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, giảm đau, giảm nguy cơ biến chứng và đặc biệt phù hợp với người cao tuổi hoặc thể trạng yếu. Đồng thời, nội soi giúp quan sát toàn bộ niêm mạc để đánh giá mức độ viêm loét và xử trí ngay nếu cần, rút ngắn thời gian hồi phục và đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân”, BS. Lê Dương Tiến phân tích.

Quá trình can thiệp, các bác sĩ sử dụng năng lượng laser để phá vỡ lớp vỏ cứng của khối bã thức ăn, cắt khối bã thức ăn ra thành các phần nhỏ bằng dao chuyên dụng và dùng rọ kéo ra bên ngoài, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày.

ThS.BS Lê Dương Tiến và ê-kíp bác sĩ thực hiện nội soi can thiệp lấy bã thức ăn cho người bệnh

Sau hơn một giờ nội soi can thiệp tỉ mỉ, ê-kíp bác sĩ đã thành công toàn bộ hết khối bã thức ăn ra bên ngoài an toàn, không tổn thương niêm mạc dạ dày, thực quản.

Theo dõi sau can thiệp, bệnh nhân phục hồi tốt, ăn uống ngon miệng, bệnh nhân được ra viện sau một ngày.

“Chỉ như ngủ một giấc thôi, làm xong là tỉnh táo luôn như bình thường. Không phải mổ nên rất nhẹ nhàng. Hay nhất là mình thấy bụng êm, giảm đau hẳn, tinh thần thoải mái, ăn uống ngon miệng hơn”, bà H.T.V chia sẻ vào ngày ra viện.

Từ trường hợp của bà H.T.V, BS. Lê Dương Tiến khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nên ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế các thực phẩm dễ tạo bã như hồng ngâm, măng khô hoặc các loại rau già nhiều xơ. Khi xuất hiện triệu chứng đau tức thượng vị, đầy bụng kéo dài, ăn nhanh no, nôn ói hay mệt mỏi bất thường, người dân cần đi khám sớm để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề ở dạ dày, tránh biến chứng nguy hiểm.

“Hiện nay, nhờ các kỹ thuật nội soi hiện đại, bác sĩ có thể xử lý hiệu quả nhiều tổn thương trong đường tiêu hóa, từ lấy bã thức ăn lớn đến cắt polyp, thậm chí loại bỏ ung thư sớm ngay trong quá trình nội soi. Vì vậy, khi có triệu chứng bất thường, người dân nên đi thăm khám ngay để phát hiện bệnh kịp thời, giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao, an toàn, tiết kiệm chi phí”, BS. Tiến phân tích.

(Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc)