Ra mắt showroom nội thất nhà tắm thông minh quy mô lớn

Ngày 26/2, showroom thiết bị vệ sinh của thương hiệu Arrow được ra mắt tại 218A Thành Thái, quận 10, trung tâm tuyến phố vật liệu xây dựng sầm uất bậc nhất TP.HCM. Sự kiện đánh dấu màn chào sân ấn tượng của một thương hiệu nội thất thông minh, minh chứng cho sự hợp tác toàn diện và lâu dài giữa đơn vị phân phối ủy quyền là Công ty TNHH DASH và Tập đoàn Arrow.

Showroom Arrow có quy mô lớn tọa lạc tại ngã ba Thành Thái - Tô Hiến Thành, quận 10, TP.HCM. Ảnh phối cảnh: Arrow

Được thành lập vào năm 1994, Arrow là thương hiệu nội thất toàn diện với sứ mệnh kiến tạo không gian sống thông minh. Thương hiệu cung cấp đa dạng sản phẩm như thiết bị vệ sinh thông minh, gạch ốp lát, tủ bếp, tủ quần áo và nội thất tùy chỉnh.

Đại diện từ Arrow cho biết: “Chúng tôi hiện sở hữu 5 trung tâm nghiên cứu phát triển và một mạng lưới 10 nhà máy sản xuất hiện đại. Thương hiệu ARROW đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và khu vực trên thế giới. Đến năm 2025, Arrow tiếp tục mở rộng các chi nhánh và trụ sở khu vực tại các thị trường trọng điểm như Thái Lan, Singapore, khu vực châu Á – Thái Bình Dương … Sự kiện khai trương Arrow Flagship Showroom tại TP.HCM là bước tiến rõ nét cho việc tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh quốc tế, vừa thể hiện cam kết của Arrow trong việc phát triển có định hướng lâu dài tại Việt Nam và sứ mệnh nâng tầm cuộc sống gia đình Việt.”

Không gian trưng bày đa dạng theo hình thức trải nghiệm thực tế tại showroom Arrow. Ảnh: Arrow

Tọa lạc trên diện tích rộng lớn lên tới 930㎡ với ba tầng trưng bày, showroom Arrow là không gian đẳng cấp, nơi hội tụ những sản phẩm công nghệ tiên tiến hàng đầu trong lĩnh vực nội thất nhà tắm. Tại đây, khách hàng có thể tận mắt chiêm ngưỡng và trải nghiệm trực tiếp các thiết bị hiện đại như bồn cầu thông minh, sen tắm nóng lạnh, vòi nước cảm ứng, cùng hàng loạt sản phẩm tối ưu dành cho gia đình, từ thiết bị vệ sinh đến các giải pháp dành riêng cho người cao tuổi. Mỗi sản phẩm đều được thiết kế nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng, kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và tính thẩm mỹ vượt trội.

Công nghệ vươn tầm đem lại cuộc sống tiện nghi

Arrow không chỉ nổi bật bởi danh tiếng toàn cầu mà còn gây ấn tượng với những đột phá công nghệ. Các sản phẩm của hãng đạt nhiều giải thưởng danh giá như IF, Red Dot, minh chứng cho sự sáng tạo và chất lượng vượt trội. Bên cạnh đó, Arrow tiên phong ứng dụng công nghệ sứ nung ở nhiệt độ trên 1200°C, giúp bề mặt chống bám bẩn hiệu quả, bền bỉ theo thời gian. Các sản phẩm vòi sen, vòi nước tích hợp lõi sứ bền đến 20 năm, mang đến sự an tâm cho người sử dụng.

Bồn cầu treo tường thông minh AKB3120H là sản phẩm cao cấp của cửa hàng, đạt nhiều giải thưởng quốc tế như Reddot, IF. Ảnh: Arrow

Một trong những điểm nhấn tại showroom là bồn cầu thông minh treo tường AKB2130H. Với thiết kế hình bầu độc đáo, sản phẩm này phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ mà không cần nắp bồn cầu riêng biệt. Nắp bồn cầu có thiết kế công thái học 7D giúp giảm áp lực lên đùi, hạn chế tê mỏi khi ngồi lâu. Đặc biệt, tính năng cảm ứng chân cho phép mở nắp dễ dàng chỉ với một thao tác đơn giản. Với thiết kế treo tường gọn gàng, AKB2130H không chỉ giúp tiết kiệm diện tích mà còn tạo nên vẻ đẹp tinh tế, sang trọng cho không gian nhà tắm.

Một sản phẩm nổi bật khác trong bộ sưu tập của Arrow là sản phẩm “bán chạy” bồn cầu thông minh AKB1315-AM. Với công nghệ cảm biến không chạm, sản phẩm cho phép đóng mở nắp, xả nước tự động. Bệ ngồi được tích hợp chức năng sưởi ấm đa cấp độ, điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt theo nhu cầu người dùng. Ngoài ra, sản phẩm còn có công nghệ khử mùi tự nhiên, cùng các chức năng tiện ích như rửa trước, rửa sau, sấy khô, tự làm sạch vòi xịt, điều chỉnh nhiệt độ nước và chế độ xả khi mất điện.

Dòng sản phẩm dành cho người cao tuổi của Arrow giúp đem lại sự tiện nghi và chăm sóc chu đáo. Ảnh: Arrow

Bên cạnh đó, Arrow còn giới thiệu Heyue Series, đây là dòng sản phẩm tiên phong trên thị trường Việt Nam có thiết kế đặc biệt dành riêng cho người cao tuổi, giúp người già và những người gặp khó khăn trong di chuyển có thể sử dụng nhà tắm một cách dễ dàng và thoải mái. Bồn cầu thông minh của dòng này có thể điều chỉnh độ cao linh hoạt theo thể trạng người dùng, giúp dễ dàng đứng lên và ngồi xuống. Khu vực tắm không rào cản với bề mặt chống trượt, vòi sen cầm tay và van điều chỉnh nhiệt độ mang lại sự an toàn khi sử dụng. Không dừng lại ở từng sản phẩm riêng lẻ, Heyue Series còn là một giải pháp tổng thể cho phòng tắm an toàn, tích hợp nút báo động khẩn cấp, đảm bảo sự an tâm cho cả gia đình.

Nhân dịp khai trương, Arrow dành tặng khách hàng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khi đến tham quan và mua sắm tại showroom. Đây là cơ hội để người tiêu dùng Việt trực tiếp trải nghiệm các thiết bị vệ sinh thông minh hàng đầu thế giới trong không gian trưng bày sang trọng và hiện đại. Với vị trí đắc địa ngay tuyến phố vật liệu xây dựng sầm uất, danh mục sản phẩm đa dạng và dịch vụ chuyên nghiệp, showroom Arrow Thành Thái hứa hẹn trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ cho những ai mong muốn kiến tạo một cuộc sống thông minh, tiện nghi và đẳng cấp.

Thông tin liên hệ:

Arrow Việt Nam Flagship Showroom

Địa chỉ: 218A Thành Thái, phường 14, quận 10

Website: shop.arrowhome.vn

Hotline: 19001038

Bích Đào