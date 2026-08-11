Người thân và các cộng sự của cố ca sĩ Phi Nhung vừa có buổi gặp báo giới tại TPHCM. Chia sẻ với phóng viên, người đại diện cho biết những người thân cận đã đặt vấn đề gìn giữ di sản âm nhạc từ lúc ca sĩ Phi Nhung qua đời hồi tháng 9/2021.

Phi Nhung từng sở hữu lượng bản thu âm khổng lồ, từng được mệnh danh là “Nữ hoàng băng đĩa” tại hải ngoại. Sau này, khi về nước hoạt động, cô vẫn tiếp tục thu âm cho các hãng đĩa và thực hiện nhiều dự án âm nhạc, chương trình riêng.

Số bản thu âm của Phi Nhung được chia thành nhóm các album thu âm cho các hãng băng đĩa tại hải ngoại và trong nước; các bản thu do cô thực hiện và phát hành, ước tính hàng trăm đĩa nhạc, vài nghìn bản thu.

Cố ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, cô còn nhiều bản thu âm cho các chương trình ghi hình, biểu diễn hoặc phát hành MV trên các nền tảng số; các bản thu âm, thu hình trực tiếp; và số lượng không nhỏ bản thu âm đã hoàn thiện hoặc dang dở chưa được phát hành đến với công chúng.

"Đó là một di sản âm nhạc rất lớn, cần thời gian để sưu tầm, tập hợp, phân loại và lên kế hoạch khai thác, tái bản với nhiều định dạng khác nhau. Mấy năm qua, các cộng sự của Phi Nhung đã âm thầm thực hiện việc này nhưng vẫn còn nhiều khó khăn vì nhân sự mỏng", đại diện người thân cận Phi Nhung cho hay.

Sắp tới, trong bối cảnh xã hội đang có những thay đổi tích cực trong hoạt động bảo vệ bản quyền, người thân và các cộng sự của Phi Nhung sẽ đẩy mạnh hoạt động gìn giữ di sản âm nhạc của cố ca sĩ như: hoàn thiện các bản ghi âm gửi đến khán giả; tái khởi động các dự án âm nhạc dang dở, trong đó có một đĩa nhạc giao thoa dân ca với âm nhạc hiện đại...

Ca sĩ Tuyết Nhung bên di ảnh của mẹ nuôi - cố ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: NVCC

5 năm kể từ khi Phi Nhung qua đời, người thân và các cộng sự vẫn duy trì những việc cô làm sinh thời. Gần nhất, họ tổ chức thực hiện dự án chuyến xe xuyên Việt Hoa nở từ tâm mà cố ca sĩ từng ấp ủ với 2 chặng: Hà Nội - TPHCM vào năm 2025 và TPHCM - các tỉnh miền Tây vào năm nay, mang hàng trăm suất ăn chay miễn phí đến các địa phương kết hợp với hoạt động văn nghệ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và trao quà hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn.

Người thân cũng gìn giữ mái ấm thiện nguyện - tâm huyết của cố ca sĩ Phi Nhung. Trong số các con nuôi nối nghiệp mẹ, Quỳnh Trang hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhất còn Tuyết Nhung thử sức lĩnh vực kinh doanh còn Thiêng Ngân tập trung học nên ít đi hát.

Nhiều đứa trẻ được Phi Nhung nhận nuôi năm nào nay đã lớn, chung tay góp sức cùng người thân của cố ca sĩ giữ gìn di sản âm nhạc của mẹ nuôi. Ảnh: FBNV

Nhiều đứa trẻ được Phi Nhung nhận nuôi nay đã lớn, vào làm việc tại công ty mang tên cô (người thân vẫn giữ nguyên tên công ty - PV) hoặc nhà hàng chay, cùng chung tay thực hiện tâm nguyện của cố ca sĩ; trong khi các em còn nhỏ vẫn ở lại chùa Pháp Lạc, TP Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ).

"Một điều xúc động là cộng đồng người hâm mộ Phi Nhung vẫn ở đó. Họ chẳng đi đâu cả và luôn sẵn sàng đồng hành, ủng hộ mọi hoạt động của người thân Phi Nhung. Họ cũng rất tha thiết muốn sưu tầm đĩa của thần tượng, điều đó thôi thúc người thân của cố ca sĩ nhanh chóng thực hiện các hoạt động bảo tồn, gìn giữ di sản âm nhạc đồ sộ cô để lại cho đời", MC Minh Đức - một người em thân thiết của ca sĩ Phi Nhung - cho hay.

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Mi Lê