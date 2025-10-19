Hình ảnh mới nhất của NSND, Đại tá Vi Hoa.

NSND, Đại tá quân đội Vi Hoa sinh năm 1965, được phong tặng danh hiệu NSND năm 50 tuổi. Dù đã nghỉ hưu từ 2021 nhưng chị vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện nhưng mới đây khán giả bất ngờ khi thấy nữ nghệ sĩ lần đầu làm người mẫu cho thiết kế của người em thân thiết dịp kỷ niệm 30 năm làm nghề.

NTK Hoàng Ly đã bền bỉ gắn bó 30 năm với tà áo dài truyền thống Việt Nam. Chị đã có hàng trăm bộ sưu tập áo dài. Mỗi BST là một lát cắt văn hóa, một câu chuyện kể bằng tà áo truyền thống dân tộc như: Ninh Bình quê Mẹ, Tinh hoa Việt, Tre xanh - Dấu ấn vẻ đẹp Việt... Trong đó đáng nhớ nhất là BST áo dài Dấu ấn thời gian đã được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam với 468 hoa văn họa tiết cổ.

NSND Vi Hoa và NTK Hoàng Ly tại sự kiện kỷ niệm 30 năm làm nghề của NTK sáng 19/10 tại Hà Nội.

Hiện nay, NTK Hoàng Ly là Chủ nhiệm CLB Văn hóa áo dài Việt Nam. Năm 2024, trong dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, CLB đã tổ chức xếp hình cột cờ Hà Nội và cánh chim hòa bình với 700 phụ nữ mặc áo dài, được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam. “Thông qua các hoạt động, tôi muốn có một nơi để những người yêu áo dài cùng nhau giữ gìn và lan tỏa nét đẹp này. CLB còn là cầu nối để đưa hình ảnh áo dài Việt đến với bạn bè quốc tế" - NTK Hoàng Ly bày tỏ.

Gần đây nhất, NTK Hoàng Ly đã cho ra mắt BST Quốc hoa ngân vang thế giới. BST được NTK Hoàng Ly đưa quốc hoa và quốc kỳ của 41 quốc gia lên tà áo dài Việt và được trình diễn trên nền nhạc bản mashup "Xin chào Việt Nam" và "Khát vọng hòa bình" thể hiện bởi NSND Vi Hoa cùng ca sĩ Du Thiên. Điểm nhấn đặc biệt của BST chính là sự hòa quyện tinh tế giữa áo dài truyền thống Việt Nam - di sản văn hóa ngàn năm với hồn cốt quốc hoa thế giới.

Không chỉ làm người mẫu cho NTK Hoàng Ly tại sự kiện, NSND còn góp giọng trong một ca khúc.

NSND Vi Hoa chia sẻ với VietNamNet, chị đã đồng hành với NTK Hoàng Ly ở nhiều chương trình và hôm nay nhân kỷ niệm 30 năm làm nghề của Hoàng Ly, NSND Vi Hoa xuất hiện trong vai trò một người mẫu, ca sĩ đồng hành. Dù đã đứng trên rất nhiều sân khấu hát cho các đối tượng khán giả suốt 30 năm sự nghiệp nhưng ở tuổi 60, lần đầu tiên NSND Vi Hoa xuất hiện trên sàn diễn thời trang với tư cách người mẫu.

"Tôi cũng ngỡ ngàng với chính mình vì đến tuổi này rồi tôi có cơ hội đồng hành với các người mẫu trẻ và thấy mình cũng làm được. Tôi nghĩ mỗi tuổi có một nét đẹp khác nhau và tôi tự tin khi bước lên sàn diễn khi bước lên sàn diễn cùng các bạn trẻ. Tôi đồng hành với NTK Hoàng Ly không phải vì điều gì vì ai cũng có một giá trị khác nhau và quan trọng là mình biết trao đi giá trị đó và nhìn thấy sự hoan hỉ của những khán giả yêu thương mình khi thấy NSND Vi Hoa xuất hiện trong một tư cách khác. Có thể tôi vẫn hát nhưng còn là một người mẫu tuổi 60", NSND Vi Hoa nói.

NSND, Đại tá Vi Hoa cùng các người mẫu tại sự kiện.

Clip Vi Hoa biểu diễn:

Ảnh: BTC, Quỳnh An

Clip: Dũ Cát