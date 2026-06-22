Hơn 8 năm kể từ ngày ra mắt, vở kịch hát dân ca Khoảng trời con gái về 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc sẽ lần đầu lưu diễn tại Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa trong tháng 7 tới. Trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 22/6, NSND Hồng Lựu nhiều lần nghẹn ngào, bật khóc khi nhắc đến hành trình đưa tác phẩm trở lại sân khấu và mong muốn lan tỏa câu chuyện tri ân tới khán giả Thủ đô.

Theo NSND Hồng Lựu, ý tưởng thực hiện Khoảng trời con gái đến với bà từ giai đoạn 2016-2017, khi còn là Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An. Khi đọc kịch bản của tác giả Nguyễn Sĩ Đại về chiến tranh và sự hy sinh của thế hệ cha anh. Ngay lập tức, bà quyết tâm hiện thực hóa tác phẩm, dù biết sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn.

NSND Hồng Lựu xúc động chia sẻ về vở diễn.

Điều khiến nữ nghệ sĩ tự hào nhất vì đây là một dự án "0 đồng". Từ tác giả, đạo diễn, đơn vị đồng hành đến ê-kíp sáng tạo đều tham gia bằng tinh thần tự nguyện, không nhận thù lao.

"Chúng tôi làm bằng một trái tim tri ân những người đã nằm xuống để hôm nay đất nước có hòa bình. Tất cả đều mong muốn lan tỏa lịch sử đến thế hệ trẻ", NSND Hồng Lựu chia sẻ trong xúc động.

Sau khi ra mắt, Khoảng trời con gái được biểu diễn tại Nghệ An, Hà Tĩnh, TPHCM và nhiều địa phương khác, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Tuy nhiên, vì những thay đổi khách quan, vở diễn từng có thời gian phải dừng biểu diễn, khiến bà luôn đau đáu.

"Đó là điều khiến tôi day dứt. Một tác phẩm có giá trị lịch sử và sức lay động lớn như vậy mà không tiếp tục được biểu diễn thì quá tiếc", bà nói.

Chính vì thế, lần phục dựng này mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ được giao cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn, Khoảng trời con gái còn lần đầu được đưa ra Hà Nội phục vụ công chúng Thủ đô.

NSND Hồng Lựu bày tỏ mong muốn tác phẩm sẽ trở thành chương trình nghệ thuật thường xuyên tại Hà Tĩnh, đồng thời tiếp tục được lưu diễn để nhiều khán giả, đặc biệt là người trẻ, hiểu hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Theo tác giả Nguyễn Sĩ Đại, Khoảng trời con gái được xây dựng từ những tư liệu lịch sử chân thực nhất về các nữ thanh niên xung phong. Ông tin rằng chính sự thật lịch sử luôn có sức lay động mạnh hơn mọi sự hư cấu và hy vọng tác phẩm sẽ góp phần lưu giữ ký ức về một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh trọn vẹn vì Tổ quốc.

Được công diễn lần đầu tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc năm 2018 trước khoảng 6.000 khán giả, Khoảng trời con gái từng tạo tiếng vang lớn. Năm nay, điểm nhấn của vở diễn là sự tham gia của các em nhỏ từ 9 đến 12 tuổi với những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh trong trẻo, mộc mạc. Đây không chỉ là cách giới thiệu sức sống của nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay mà còn thể hiện sự tiếp nối của các thế hệ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời gửi gắm lòng tri ân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì đất nước.

Bên cạnh ngôn ngữ sân khấu truyền thống, vở diễn còn kết hợp hình thức tương tác với khán giả và ứng dụng công nghệ trình chiếu trên màn hình LED. Cách dàn dựng hiện đại, giàu tính kết nối được kỳ vọng sẽ tạo nên trải nghiệm mới mẻ, giúp tác phẩm tiệm cận hơn với khán giả trẻ trong thời đại số.

Theo kế hoạch, vở diễn sẽ được công diễn vào ngày 19/7 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), ngày 20/7 tại Hưng Yên, ngày 21/7 tại Ninh Bình và ngày 22/7 tại Nhà hát Lam Sơn, Thanh Hóa.