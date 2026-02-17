6 nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Hồng Vân, NSND Lan Hương, NSƯT Ốc Thanh Vân, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Quang Thắng và NSƯT Xuân Hinh gửi lời chúc mang ấm áp, chân tình đến các độc giả VietNamNet.

6 diễn viên gồm Bình An, Lâm Vỹ Dạ, Steven Nguyễn, Tiến Lộc, Xuân Phúc và Yến My gửi gắm năng lượng tươi trẻ và những lời chúc tràn đầy hy vọng cho năm mới như món quà tinh thần đặc biệt, chúc độc giả VietNamNet một năm mới an khang, thịnh vượng.

Ban Văn hóa - Giải trí