Theo nữ nghệ sĩ, âm nhạc trong album không chạy theo thị trường mà được kể bằng cảm xúc thật, đủ lắng để chạm tới người nghe.

"Lần đầu thưởng thức một showcase nhiều cảm xúc đến như vậy. Tôi đã rơi nước mắt vì vẻ đẹp của âm nhạc, của ca từ, của Hà Nội xưa trong tư duy nghệ thuật của các bạn trẻ. Tôi thấy các bạn ấy là những nghệ sĩ đích thực. Các bạn giúp tôi khẳng định rằng sự chân thực sẽ khiến tác phẩm nghệ thuật đọng lại mãi", NSND Lan Hương chia sẻ.

Vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ.

Sau hơn 20 năm làm nghề và 1 thập kỷ thai nghén, nhạc sĩ Dương Trường Giang chính thức ra mắt album Giang Phố, gắn với câu chuyện về Hà Nội bình dị, sâu lắng.

Trình diễn trước khán giả có nhiều người thân, bạn bè, Dương Trường Giang không giấu được sự hồi hộp. Nam nhạc sĩ cho biết, đây là một trong những đêm diễn khiến anh xúc động nhất khi được sống trọn vẹn với những sáng tác của mình.

Album Giang Phố gồm 9 ca khúc mới. Mỗi bài hát là một lát cắt riêng nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một dòng chảy liền mạch về ký ức, đời sống và cảm xúc. Ở đó, Hà Nội hiện lên qua những trải nghiệm rất đời của một người đã đi qua nhiều thăng trầm.

Trong Giang Phố, Hà Nội không xuất hiện bằng những hình ảnh biểu tượng quen thuộc hay được lý tưởng hóa. Âm nhạc của Dương Trường Giang đi vào những chi tiết nhỏ bé như sự ồn ào buổi sáng, những khoảng lặng của đêm muộn… Các ca khúc mang màu sắc giản dị, gần gũi nhưng vẫn cho thấy sự chín muồi trong tư duy sáng tác.

Dương Trường Giang thể hiện 9 ca khúc trong album.

Chia sẻ về quá trình thực hiện album, Dương Trường Giang cho biết Giang Phố không được tạo nên từ những giai điệu rời rạc mà là kết quả của quá trình quan sát, chắt lọc và nhìn lại chính mình sau hơn 2 thập kỷ gắn bó với âm nhạc.

"Quãng thời gian ấy đủ dài để tôi không còn cần những lời hoa mỹ mà tập trung kể lại những gì đã sống bằng ngôn ngữ âm nhạc chân thực", anh nói.

Theo nam nhạc sĩ, điều anh theo đuổi là âm nhạc có ích, không đặt nặng số lượng người nghe hay áp lực thành công. Việc ra sản phẩm là sự cống hiến cần thiết của người nghệ sĩ, còn đời sống của tác phẩm đi đến đâu, anh chọn cách tùy duyên.

Nói về việc thường viết nhạc buồn dù cuộc sống hôn nhân viên mãn, Dương Trường Giang cho rằng, trong cuộc sống, niềm vui và nỗi buồn luôn song hành. Với anh, mọi cảm xúc đều là chất liệu quý giá để nuôi dưỡng sáng tạo và giúp bản thân trưởng thành hơn trong hành trình nghệ thuật.

Trong đêm diễn, nam nhạc sĩ dẫn dắt khán giả bằng những câu chuyện nghề, hoàn cảnh ra đời của từng ca khúc, để mỗi tiết mục nối tiếp nhau một cách tự nhiên, giàu cảm xúc.

Cũng có mặt tại sự kiện, ca sĩ Phúc Tiệp - giảng viên Nhạc viện, đồng thời là người thầy của Dương Trường Giang, bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hành trình trưởng thành của học trò.

"Càng nghe càng thấy Giang rất chín. Em có màu sắc âm nhạc riêng, cách chia sẻ sâu sắc và điềm đạm. Ở tuổi 39, tôi tin rằng sự nghiệp của Dương Trường Giang sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa", ca sĩ Phúc Tiệp chia sẻ.

Phúc Tiệp cũng tiết lộ, nếu Dương Trường Giang từng là sinh viên nghịch nhất Nhạc viện, thì anh cũng là giảng viên nghịch nhất. Chính sự đồng điệu đó giúp hai thầy trò dễ dàng thấu hiểu nhau.

Dương Trường Giang sinh năm 1987 tại Hà Nội, được biết đến là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc như: Phố không mùa, Làm cha, Đến với nhau, Lặng yên, Thế thôi, Đừng quên nhau, Ngày trôi về phía cũ… Bên cạnh sáng tác cho ca sĩ, anh còn ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nhạc phim phát sóng trên VTV, trong đó có Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Dương Trường Giang hát tại đêm nhạc