Ngày 30/5 tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 chính thức được công bố. Đây là sân chơi dành cho phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ gắn với tà áo dài và các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo ban tổ chức, cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước và nước ngoài, độ tuổi từ 20 đến 45. Thí sinh phải tốt nghiệp THPT trở lên, có chiều cao từ 1,62 m, ngoại hình cân đối, tư cách đạo đức tốt và đáp ứng các điều kiện theo thể lệ cuộc thi.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân - Trưởng ban tổ chức cuộc thi.

Tại lễ công bố, nhà thiết kế Cao Thu Vân - Trưởng ban tổ chức cho biết, cuộc thi được tổ chức với mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài trong đời sống đương đại và kết nối cộng đồng phụ nữ Việt Nam ở nhiều quốc gia.

Sau khi chính thức khởi động ngày 30/5, vòng sơ tuyển dự kiến diễn ra ngày 10/6. Tại đây, các thí sinh sẽ tham gia trình diễn áo dài và giới thiệu bản thân thông qua MV dài 3 phút được chuẩn bị trước. Kết quả Top 30 vào vòng chung kết sẽ được công bố ngày 11/6.

Trước đêm chung kết, các thí sinh sẽ tham gia một số hoạt động như quay phim giới thiệu, chụp ảnh chuyên đề, huấn luyện kỹ năng và phỏng vấn cùng ban giám khảo.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tối 20/6 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi trình diễn áo dài, áo dài cách tân, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử liên quan đến các chủ đề về áo dài, người phụ nữ hiện đại và trách nhiệm xã hội.

Ban giám khảo cuộc thi quy tụ một số gương mặt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông. Trong đó, NSND Lan Hương đảm nhận vai trò Phó Trưởng ban giám khảo. Nhà sử học Dương Trung Quốc tham gia với vai trò giám khảo đặc biệt...

NSND Lan Hương.

Theo thể lệ, cuộc thi sẽ trao danh hiệu Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam Toàn cầu cùng các danh hiệu Á hậu và một số giải thưởng phụ. Các giải phụ gồm những hạng mục liên quan đến trình diễn áo dài, truyền thông, nhân ái, tài năng nghệ thuật và quảng bá giá trị văn hóa.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi hướng đến việc tôn vinh tà áo dài và tạo cơ hội để phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước giao lưu, kết nối thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Đây cũng là lần đầu tiên một cuộc thi mang tên Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam Toàn cầu được tổ chức.