Những ngày này, chủ đề mẹ chồng - nàng dâu đang là chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội. Truyền hình Việt cũng từng xây dựng rất nhiều hình mẫu mẹ chồng tai quái trên màn ảnh khiến mọi nàng dâu khiếp sợ, trong đó nổi bật nhất là vai bà Phương của NSND Lan Hương trong Sống chung với mẹ chồng (2017) và vai bà Kim do NSƯT Thanh Quý đóng trong Hoa hồng trên ngực trái (2019).

NSND Lan Hương trong vai bà Phương.

Sống chung với mẹ chồng từng là bộ phim làm chao đảo màn ảnh năm 2017 với nhiều lời thoại bắt trend của nhân vật bà Phương - mẹ chồng của Minh Vân (Bảo Thanh). Nuông chiều con trai quá mức, khắt khe quá đáng với con dâu, can thiệp quá sâu và vô lý vào đời sống vợ chồng của con trai khiến nhân vật này trở nên vô cùng đáng sợ.

Những câu như: "Nhà tôi vô phúc mới có cô con dâu như cô", "Ai cho phép cô cưỡi lên con trai tôi thế hả?" hay "Vợ chỉ là một đứa xa lạ ở đẩu ở đâu về. Không lấy đứa này thì lấy đứa khác nhưng mà mẹ thì chỉ có một thôi" đã trở thành lời thoại kinh điển trên màn ảnh.

Diễn xuất ấn tượng của bộ ba diễn viên chính gồm NSND Lan Hương, Bảo Thanh và Anh Dũng khiến Sống chung với mẹ chồng đến nay vẫn được khán giả nhớ tới.

Quá quắt không kém bà Phương là bà Kim của NSƯT Thanh Quý trong Hoa hồng trên ngực trái. Đối lập với hình ảnh người mẹ chồng tần tảo yêu thương con dâu vô cùng trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, NSƯT Thanh Quý rất thành công với nhân vật bà mẹ chồng tác oai tác quái trong Hoa hồng trên ngực trái.

Bà Kim luôn xét nét, hằn học với con dâu, thậm chí còn giả vờ mất trí nhớ trước mặt San (Diệu Hương), tìm cớ để hành hạ con dâu không thương tiếc. Mỗi lúc hai mẹ con cãi vã, bà Kim đóng vai nạn nhân để nhận sự bênh vực của con trai. Chưa dừng lại ở đó, bà còn bàn với giúp việc để lừa con dâu.

NSƯT Thanh Quý và Diệu Hương trong một cảnh phim cao trào.

"Cái trò giả ốm của các bà xưa lắm rồi mà nằm còn đau lưng. Còn tôi nghĩ ra cái trò mới, giả vờ mất trí nhớ, cứ đi ra đi vào, thơ thơ thẩn thẩn, mà lúc nào buồn buồn tát cho một phát đố dám cãi", bà Kim kể chiến tích với đám bạn già. San đã ngồi nghe tất cả trong sự uất ức.

Khi bị San "bóc phốt", bà Kim lại lu loa lên để đổ hết tội cho con dâu trước mặt con trai và biến mình thành nạn nhân dù bằng chứng đã rõ như ban ngày. Trình độ diễn xuất của bà Kim khiến khán giả bái phục.

Diễn xuất ăn ý của NSƯT Thanh Quý và diễn viên Diệu Hương cùng tình huống phim kịch tính khiến mỗi lần mẹ chồng chạm trán nàng dâu đều cuốn hút người xem tò mò theo dõi.

Ảnh, clip: VTV