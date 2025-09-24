Ngày 23/9, sau 9 tháng ra mắt đĩa than đầu tiên Nốt trầm Vol 1, NSND Mai Hoa chính thức trở lại với khán giả trong album đặc biệt có tựa đề Hà Nội cờ hoa. Đây là món quà đặc biệt chị dành cho Thủ đô, cho những ai yêu Hà Nội bằng tình cảm sâu nặng.

NSND Mai Hoa chia sẻ tại họp báo ra mắt album.

Đây không phải lần đầu tiên NSND Mai Hoa chọn Hà Nội làm cảm hứng âm nhạc. Trước đó, chị từng phát hành album Hà Nội 49 với 10 ca khúc tiền chiến bất hủ. Nhưng lần này, cùng ê-kíp tâm huyết, chị đem đến 9 ca khúc đặc sắc: Hà Nội trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Trời Hà Nội xanh (Văn Ký), Hà Nội và tôi (Lê Vinh), Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội mùa lá bay (Hữu Xuân), Chiều Hà Nội (Vũ Quang Trung) và Chị tôi (Trọng Đài).

Chị tôi tuy không có chữ “Hà Nội” trong ca từ, nhưng lại gắn liền với bộ phim Người Hà Nội, trở thành giai điệu khắc sâu trong ký ức nhiều thế hệ. Cũng chính ca khúc này, qua giọng hát Mai Hoa cùng bản phối trẻ trung kết hợp chất liệu dân gian, đã tạo ấn tượng mạnh mẽ: da diết, sâu lắng nhưng không bi lụy, mà đầy nữ tính, mạnh mẽ.

"Tên album xuất phát từ không khí cờ hoa rực rỡ ngoài phố, còn tôi vốn hát chậm rãi như chính nhịp sống của mình. Đó là sự đối lập nhưng cũng là hòa quyện, để mỗi ca khúc vừa có sự rộn ràng của cờ hoa vừa giữ nét trầm sâu của Mai Hoa" - NSND xúc động chia sẻ.

Từ ý tưởng ấy, ê-kíp gồm nhà báo Nguyễn Khiêm (biên tập), nhạc sĩ Hồng Kiên (phối khí), nhạc sĩ Duy Nghĩa (thu thanh, mix) đã bắt tay thực hiện với nhiều tâm huyết. Đặc biệt, có tới ba ca khúc: Nhớ về Hà Nội, Trời Hà Nội xanh, Chị tôi được giữ nguyên bản thu đầu tiên - một điều hiếm thấy trong phòng thu.

NSND Lan Hương.

Nhạc sĩ Duy Nghĩa bật mí: "Hôm đó chị Hoa không khoẻ lắm, chỉ định thu lấy demo. Nhưng giọng hát lại dạt dào đến mức tôi đố chị thu lại lần hai mà hay hơn".

Vốn quen thuộc với giọng trầm khàn, lần này NSND Mai Hoa mạnh dạn đưa vào album nhiều đoạn hát ở âm vực cao: "Có người nói tôi chỉ hợp với nốt trầm, nhưng tôi muốn thử thách chính mình. Tôi tin rằng Mai Hoa không chỉ hát nốt trầm tốt, mà cũng có thể cất cao giọng hát với sự trong trẻo, sáng rõ không kém".

Nghệ sĩ cũng trải lòng, vì sự chậm dãi trong tính cách nên đôi khi chưa quyết liệt trong sự nghiệp. Chị tự hứa sau Hà Nội cờ hoa sẽ ra sản phẩm âm nhạc đều hơn "vì sau danh hiệu NSND tự thấy mình cần trách nhiệm nhiều hơn với khán giả".

Tại buổi họp báo ra mắt album, NSND Lan Hương xúc động: "Nghe Mai Hoa hát Nhớ về Hà Nội, tôi thấy nỗi nhớ Hà Nội lớn hơn gấp nhiều lần, dù mình đang ngồi ngay trong lòng Thủ đô. Những hình ảnh trong MV làm tôi nhớ lại thời thanh xuân, cái thời đi tàu điện 5 xu lên Bờ Hồ, ăn kem be bé một hào. Cảm ơn Mai Hoa đã giữ gìn bản sắc văn hóa Hà Nội qua tiếng hát của mình".

Nhạc sĩ Hồng Kiên.

Đồng hành cùng Mai Hoa lần này là nhạc sĩ Hồng Kiên - người nổi tiếng kỹ tính, chỉn chu trong phối khí. Anh cũng là một người con Hà Nội, cùng thế hệ 7x với nữ nghệ sĩ. "Khi Mai Hoa gọi điện, tôi đồng ý ngay. Làm album về Hà Nội là điều tôi không thể từ chối" - nhạc sĩ kể.

Anh thừa nhận thách thức lớn nhất là làm mới những ca khúc vốn quá quen thuộc, đặc biệt là Chị tôi. Nhưng với sự đồng cảm và tinh thần tôn trọng tuyệt đối tác phẩm, cả hai đã tạo nên 9 bản phối vừa mới mẻ vừa giữ được hồn cốt.

"Giọng hát trầm của Mai Hoa là một tài sản quý. Tôi tin album này sẽ mang đến cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm cho người yêu nhạc", anh khẳng định.