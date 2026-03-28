Chim hải âu là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Anton Chekhov, xoay quanh cuộc sống tại dinh cơ gia đình Sorin với những mối quan hệ chồng chéo giữa các nhân vật như Arkadina, Treplev, Nina và Trigorin.

Vở kịch phản ánh bi kịch của những khát vọng không được đáp lại, đặc biệt là câu chuyện tình cảm phức tạp giữa các nhân vật. Trong đó, Treplev - một nhà văn trẻ khao khát đổi mới nghệ thuật rơi vào trạng thái bế tắc khi không đạt được cả tình yêu lẫn sự công nhận, dẫn đến kết cục bi kịch.

NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh đảm nhiệm vai trò biên tập và đạo diễn vở diễn. Anh cho biết, tác phẩm dự kiến tham gia các liên hoan sân khấu quốc tế tại Nga nên ê-kíp đối diện chút thách thức. Sau nhiều trao đổi, ê-kíp lựa chọn những yếu tố đặc trưng như tranh Đông Hồ và hình tượng chiếc chiếu làm trục thẩm mỹ chủ đạo.

Theo đạo diễn Bùi Như Lai, chiếc chiếu không chỉ là một vật dụng quen thuộc mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong đời sống người Việt. Việc đưa hình tượng này lên sân khấu nhằm tạo nên một không gian văn hóa gần gũi, nơi các nhân vật của Chekhov có thể sống trong một bối cảnh mới mà vẫn giữ nguyên chiều sâu nội tâm.

Phần âm nhạc do NSƯT Nguyễn Thành Nam đảm nhiệm sẽ khai thác các chất liệu truyền thống như đàn bầu, đàn nhị góp phần tăng cường tính biểu cảm cho tác phẩm. Thiết kế sân khấu cũng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, từ tranh dân gian đến những vật dụng quen thuộc như ghế nhựa, ghế gấp tạo nên một không gian vừa mang tính ước lệ vừa chân phương, gần gũi với đời sống đương đại.

"Chúng tôi cố gắng giữ nguyên tinh thần và giá trị của nguyên tác, chỉ cắt gọt để phù hợp hơn với nhịp sống và thị hiếu thưởng thức nghệ thuật hiện đại", NSƯT Bùi Như Lai chia sẻ.

NSND Lệ Ngọc cho biết khi dàn dựng Chim hải âu phải đối mặt với không ít khó khăn, từ bài toán phục trang, làm sao dung hòa giữa bối cảnh Nga và chất liệu Việt đến cách xử lý không gian sân khấu. Bên cạnh đó, vấn đề kinh phí cũng là một thách thức lớn khi vở diễn đòi hỏi đầu tư đáng kể về mỹ thuật, âm nhạc và nhân sự.

Dù vậy, NSND Lệ Ngọc cùng ê-kíp vẫn quyết tâm theo đuổi dự án, hướng tới việc hoàn thiện tác phẩm để tham gia các liên hoan và giải thưởng lớn. Vở diễn hiện đã nhận được lời mời tham gia một số liên hoan sân khấu tại Nga và Trung Quốc, được xem là cơ hội để quảng bá hình ảnh sân khấu Việt Nam và lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa ra thế giới.

Tại lễ công bố, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, sân khấu Việt Nam dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có những bước chuyển mình đáng ghi nhận. Theo ông, việc xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa trong đó có lĩnh vực sân khấu đang mở ra những cơ hội mới để các tác phẩm Việt vươn ra quốc tế.

Ông dẫn chứng từ chính trải nghiệm cá nhân khi một số kịch bản do ông sáng tác đã được dàn dựng, tham gia các liên hoan sân khấu quốc tế và giành giải thưởng. Điều đó cho thấy nếu có sự đầu tư nghiêm túc, các tác phẩm sân khấu Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo dấu ấn trên bản đồ nghệ thuật thế giới.