Nhà hát Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc vừa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, đồng thời trao Giải thưởng Đào Tấn 2025.

Giải thưởng Đào Tấn mang tên danh nhân Đào Tấn - nhà soạn tuồng kiệt xuất, danh nhân văn hóa lớn của dân tộc, không chỉ là sự tri ân đối với các thế hệ nghệ sĩ, trí thức văn hóa, mà còn khẳng định vai trò của nghệ thuật trong đời sống xã hội đương đại. Năm 2025, giải thưởng được trao cho 14 cá nhân và tập thể tiêu biểu, hoạt động trong nhiều lĩnh vực sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc, quản lý và truyền bá nghệ thuật.

NSND Lê Tiến Thọ và PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ trao tặng giải thưởng cho đại diện gia đình cố soạn giả Lưu Quang Hà và cố tác giả Lê Duy Hạnh.

Ở hạng mục giải thưởng cá nhân, Giải thưởng Lớn được trao cho nhà viết kịch Lê Duy Hạnh (1947-2023) - một trong những tác giả sân khấu lớn của Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua, với hơn 50 tác phẩm kịch nói, tuồng, cải lương có sức sống lâu bền, cùng nhiều vở diễn vẫn tiếp tục được dàn dựng, công diễn trong nước và quốc tế.

Danh hiệu Tác giả Xuất sắc được trao cho nhà viết kịch Lưu Quang Hà (1928-2008), tác giả của vở kịch nổi tiếng Đêm trắng - được đánh giá là tác phẩm sân khấu xuất sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc vinh danh diễn ra đúng dịp 45 năm vở kịch ra đời như một sự tưởng nhớ và tri ân đối với cây bút sân khấu dũng cảm, sâu sắc.

NSND Lệ Ngọc, NSND Trung Hiếu, NSND Hồ Ngọc Trinh nhận danh hiệu "Nhà quản lý nghệ thuật Xuất sắc".

Ba danh hiệu Nhà quản lý nghệ thuật Xuất sắc được trao cho NSND Lệ Ngọc - Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc), NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và NSND Hồ Ngọc Trinh - Trưởng đoàn Cải lương Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. Họ đều là những người đã góp phần quan trọng đưa các đơn vị nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, tạo dấu ấn chuyên môn thu hút công chúng, đồng thời tích cực hội nhập quốc tế và gìn giữ bản sắc sân khấu truyền thống.

Từ năm 2017 đến nay, dưới sự dẫn dắt của NSND Trung Hiếu, Nhà hát Kịch Hà Nội đã có những bước chuyển rõ nét cả về nghệ thuật lẫn sức hút công chúng. Hàng loạt vở diễn như Làng song sinh, Vòng tròn bội bạc, Bỉ vỏ… đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực và khẳng định nỗ lực làm mới kịch nói trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của các loại hình giải trí hiện đại.

Sân khấu Lệ Ngọc là đơn vị xã hội hóa đầu tiên của sân khấu phía Bắc được thành lập năm 2016 bởi NSND Lệ Ngọc. Cho đến nay, sau 9 năm hoạt động, Sân khấu Lệ Ngọc đã có một dàn kịch mục phong phú hấp dẫn trong đó có nhiều vở đã đạt kỷ lục 300, 400 buổi diễn trong một thời gian ngắn...

Ở các lĩnh vực khác, Giải thưởng Đào Tấn 2025 vinh danh họa sĩ Lê Sa Long với danh hiệu Họa sĩ Xuất sắc, NSƯT Trần Tựa ở hạng mục Ca sĩ Xuất sắc, đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp và soạn giả Mai Văn Lạng với danh hiệu Người truyền bá nghệ thuật Xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong việc đưa nghệ thuật đến với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ở hạng mục Giải thưởng tập thể, 4 tác phẩm sân khấu xuất sắc được vinh danh gồm: vở kịch Ngược chiều bình an (Nhà hát Kịch Việt Nam), kịch xiếc Nghêu, Sò, Ốc, Hến (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), vở tuồng Dấu thiêng Hà Nội và vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội (Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam).

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Tuồng xã Hậu Thành (nay là xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) được trao danh hiệu Câu lạc bộ Tuồng không chuyên Xuất sắc, ghi nhận nỗ lực gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật tuồng trong cộng đồng suốt nhiều thập kỷ.

Ảnh: Huyền Thương