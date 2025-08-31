NSND Mỹ Uyên được mời thể hiện vai phu nhân của tướng quân Jang Han Sang, đóng cặp nam chính là diễn viên Kim Jun Hyun.

Tác phẩm thuộc thể loại nhạc kịch thực cảnh do đạo diễn Lee Jung Nam biên kịch và dàn dựng, xoay quanh cuộc đời của nhân vật lịch sử tướng quân Jang Han Sang dưới triều đại Joseon vào thế kỷ XVII.

Nhân vật của Mỹ Uyên có khá nhiều phân cảnh, nhất là chương VII với cảnh tướng quân chia tay vợ lên đường bảo vệ biên cương đất nước. Nghệ sĩ Việt Nam không chỉ thoại mà còn hát và vũ đạo.

Chị đang tập trung thu âm và tập luyện phần nhạc kịch với phần chuyển âm Hàn-Việt của nhạc sĩ Văn Tứ Quý.

NSND Mỹ Uyên và đạo diễn Lee Jung Nam (ngoài cùng, bên trái). Ảnh: NVCC

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, NSND Mỹ Uyên quen đạo diễn Lee Jung Nam từ chương trình giao lưu văn hóa kéo dài 3 năm giữa Hiệp hội Sân khấu Busan và Hiệp hội Sân khấu TPHCM.

Chương trình gồm nhiều nội dung từ biểu diễn đến tọa đàm, đối thoại, đang triển khai được 2 năm. Tháng 4 vừa qua, Hội Sân khấu TPHCM và Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B có chuyến lưu diễn và giao lưu nghệ thuật tại TP Busan, Hàn Quốc.

Trước đó, đạo diễn Lee Jung Nam có dịp tiếp xúc và thưởng thức phong cách kịch nói của TPHCM, bày tỏ ấn tượng về sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ bản xứ.

Ông xem 5 vở diễn có NSND Mỹ Uyên tham gia, đánh giá cao khả năng truyền tải cảm xúc và thông điệp của chị. Ngoài ra, đạo diễn xứ kim chi còn cảm phục sự dấn thân của chị với vai trò quản lý, giám đốc sản xuất.

Diễn viên, ca sĩ Kim Jun Hyun. Ảnh: Tư liệu

"Vai diễn phu nhân tướng quân này là sự nối dài mối duyên nghệ thuật của tôi và biên kịch, đạo diễn Lee Jung Nam, có thể nói là một dấu mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất", chị nói.

Mỹ Uyên sẽ tham gia 4 suất diễn vào ngày 11-14/9 tại Sân khấu Namdaecheon Gubong Park, Uiseong (Gyeongbuk, Hàn Quốc).

Bạn diễn của Mỹ Uyên là diễn viên, ca sĩ Kim Jun Hyun, sinh năm 1978. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 1997, là tên tuổi gạo cội mảng nhạc kịch tại cả hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Các tác phẩm anh ghi dấu ấn tại Hàn Quốc: Jekyll & Hyde, Jesus Christ Superstar, Hamlet, Mozart!, Rebecca... còn Nhật Bản là: The Lion King, Phantom of the Opera, Aida, Người đàn ông nhớ lại ký ức... Lĩnh vực phim ảnh, Kim Jun Hyun từng góp mặt trong phim truyền hình Bravo, my life (2022), Desperate Mrs. Seonju (2024); phim điện ảnh Monte Cristo: The musical live (2021), A child who doesn't cry (2025).

Mỹ Uyên trong vở "Đẹp bất chấp"