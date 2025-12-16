Nghẹn ngào thực hiện lời hứa với cha - NSND Thanh Tòng

NSND Quế Trân nói hạnh phúc vì thời gian qua kết hợp với sân khấu Đại Việt phục dựng nhiều vở cải lương gắn liền với đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ.

Đây không chỉ là nỗ lực “giữ lửa” nghề mà còn là cách cô muốn lưu lại tài sản quý báu của cha mình - NSND Thanh Tòng lúc sinh thời.

NSND Quế Trân.

“Cha tôi đã nỗ lực tìm tòi, Việt hóa để làm được cải lương tuồng cổ thuần Việt. Năm nay kỷ niệm 100 năm của gia tộc Bầu Thắng - Minh Tơ. Vì thế, vài vở diễn vừa qua, chúng tôi học hỏi ở các cô chú đi trước, vừa tạo sự sáng tạo mới mẻ bắt kịp thời đại.

Sắp tới, nếu điều kiện thuận lợi, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình này”, Quế Trân nói với VietNamNet.

Gần 10 năm từ ngày NSND Thanh Tòng ra đi, Quế Trân vẫn cảm giác cha vẫn quanh quẩn đâu đây, dõi theo con gái.

Quá trình làm nghề, cô xem cha là người thầy lớn nhất để học hỏi, không chỉ ở những lần được ông chỉ dạy trực tiếp mà còn là tư duy, sự ứng biến.

“Tôi học lỏm, bắt chước cha để tích lũy và mang vào công việc hiện nay. Sau này, tôi học được thêm kinh nghiệm từ các cô chú tài năng khác mà tôi xem như người thầy”, Quế Trân nói thêm.

Sự yêu thương, gắn bó mật thiết với cha vô tình trở thành cú sốc lớn với cô khi NSND Thanh Tòng qua đời. Nữ nghệ sĩ từng có suy nghĩ buông xuôi vì tự thấy không còn điểm tựa tinh thần.

NSND Quế Trân miệt mài làm nghề, tiếp nối tâm nguyện dang dở của cha - NSND Thanh Tòng.

Sau quãng thời gian đau khổ, nghệ sĩ vực dậy, tự nhủ phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho mẹ và gia đình.

Cô dồn hết nỗi nhớ nhung, tâm tư về cha vào từng vở trên sân khấu. Hồi tháng 4, Quế Trân cùng ê-kíp tái dựng vở Câu thơ yên ngựa và Bức ngôn đồ Đại Việt - hai vở tâm đắc của NSND Thanh Tòng.

Trong các đêm diễn, Quế Trân lâng lâng xúc động vì sự đón nhận nồng nhiệt của mọi người. Nghệ sĩ tự hào, rơi nước mắt hạnh phúc vì đã phần nào thực hiện được lời hứa của mình với cha.

Hiện Quế Trân vẫn diễn sân khấu; đi quay cho đài truyền hình và thực hiện một vài sản phẩm yêu thích đăng tải trên kênh YouTube. Ngoài ra, cô diễn ở sự kiện, các ngày lễ lớn của TPHCM và các tỉnh thành...

Quế Trân vui vì thời gian qua cải lương khởi sắc. Các đoàn hát tại TPHCM hoạt động sôi nổi, nhiều tuồng được dàn dựng công phu.

Các gương mặt trẻ tâm huyết, triển vọng, trong khi khán giả vẫn trung thành và dành tình yêu thương với đoàn, nghệ sĩ. Theo cô, chính sự cộng sinh này giúp cải lương sáng đèn, phát triển dẫu còn đó không ít khó khăn.

Nghệ sĩ có kế hoạch đổi mới cải lương qua nhiều hình thức, kết hợp công nghệ - truyền thông, giúp bộ môn lan tỏa đến khán giả trẻ - đối tượng tiềm năng hiện nay.

Tuổi 44 vẫn trẻ đẹp nhưng sống kín tiếng

NSND Quế Trân sống bình dị, kín tiếng.

Sôi nổi nói về nghề song Quế Trân dè dặt khi được hỏi về cuộc sống cá nhân. Nghệ sĩ quan niệm muốn sống cuộc đời bình lặng, không xô bồ, bon chen. Sau ánh đèn sân khấu, cô dành trọn thời gian cho gia đình, đặc biệt là người mẹ già.

Gần đây, Quế Trân mở nhà hàng chay. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, cô tổ chức các hoạt động văn nghệ thiện nguyện nhằm trao những phần quà cho nghệ sĩ lớn tuổi, công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn.

Clip NSND Quế Trân chia sẻ

Rời sân khấu, Quế Trân có cuộc sống độc thân kín tiếng. Cô trở về với gia đình, dành phần lớn thời gian cho mẹ và người thân, bạn bè.

Nghệ sĩ có thói quen vào bếp nấu ăn, chăm vườn, tập thể dục mỗi ngày. Thỉnh thoảng cô đi xem kịch, xem phim để giải trí và dung nạp thêm kiến thức nghề.

Cô đào cải lương giữ lối sống khoa học, sinh hoạt điều độ, tập thể dục, đi spa chăm da… nhờ thế được khen trẻ trung, rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn ở tuổi 44.

Nữ nghệ sĩ ngày càng trẻ trung, sành điệu ở tuổi trung niên.

Quế Trân luôn ý thức bản thân là một người nghệ sĩ nên đặt nặng việc giữ hình ảnh trước công chúng.

“Tôi cũng không nghĩ phải xây dựng hình ảnh thế nào cho cầu kỳ gì cả. Đời sống tôi giản dị, có sao để vậy chứ không gồng lên làm gì. Có thể chính sự gần gũi và chân thành đó nên được mọi người yêu thương”, cô chia sẻ.

Với Quế Trân, điều quan trọng nhất là sống đơn giản, không suy nghĩ quá nhiều, giữ tinh thần thoải mái. Nghệ sĩ ưa thích lối sống xanh, muốn lan tỏa đến mọi người xung quanh vài điều nhỏ bé giản dị nhưng tích cực.

Năm 2024, Quế Trân là một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND. Cô xem đây là niềm tự hào, vinh dự lớn trong sự nghiệp, đồng thời là động lực để vững vàng hơn trong con đường nghề.

Nghệ sĩ giữ sự kín đáo trong đời sống, muốn khán giả tập trung vào các dự án nghệ thuật.

Đạt được đỉnh cao nghề, Quế Trân suy nghĩ đơn giản, không đặt áp lực. Cô chọn tâm thế vô tư, ung dung, nhờ thế thấy nhẹ đầu óc, tập trung tối đa tinh thần cho mỗi vở diễn.

Nghệ sĩ nói chưa bao giờ có suy nghĩ gián đoạn hay từ bỏ nghệ thuật, chỉ mong lựa chọn dự án phù hợp từng thời điểm.

“Tôi xem việc hoạt động nghệ thuật như sứ mệnh nối tiếp gia tộc và sự nghiệp của cha. Khi làm được gì, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đặc biệt, tôi mong có thể giúp cải lương đến gần các bạn trẻ”, Quế Trân bày tỏ.

Quế Trân sinh năm 1981, sinh trưởng trong gia đình có truyền thống lâu đời về nghệ thuật. Cô là con gái ruột của cố NSND Thanh Tòng và là hậu duệ đời thứ 5 của đại gia đình tuồng cổ Bầu Thắng - Minh Tơ. Lớn lên trong cái nôi cải lương, Quế Trân sớm bộc lộ tài năng khi tham gia các đoàn Minh Tơ, 284, Đồng Ấu Bạch Long... Ở tuổi 18, nghệ sĩ đạt Huy chương Vàng giải thưởng Trần Hữu Trang. Quế Trân thành công với nhiều vai: Phương Thảo (Nhảy múa với quỷ dữ), Nga (Khúc ly hương), Phượng (Con mắt thời gian)... Cô gắn liền với vai đào thương, đào mùi, đóng cặp bên các kép nổi tiếng NSƯT Vũ Linh, Kim Tử Long, Hữu Quốc, Võ Minh Lâm…

Ảnh, clip: HK, NVCC