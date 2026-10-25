NSND Quốc Anh sẽ vào vai Vua Hùng trong vở diễn thực cảnh "Hào khí Lạc Hồng" dẫn dắt khán giả từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình ảnh buổi đầu Văn Lang đến câu chuyện Vua Hùng kén rể, Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, đồng thời thực hiện chủ trương phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa độc đáo, Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn, các đạo diễn nghiên cứu chương trình nghệ thuật thực cảnh Hào khí Lạc Hồng.

Ông Phạm Tiến Đạt – Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC

Tại họp báo ngày 25/10, ông Phạm Tiến Đạt – Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, tỉnh Phú Thọ xác định Hào khí Lạc Hồng là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, qua đó góp phần giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tổ, tạo thêm không gian để nhân dân, du khách tiếp cận, trải nghiệm các giá trị văn hóa bằng những hình thức mới, phù hợp với đời sống đương đại.

Hai đạo diễn của chương trình là Mai Long và Trần Trung cho biết, với thời lượng khoảng 90 phút, gần 400 người tham gia, Hào khí Lạc Hồng gồm 6 phần nghệ thuật liên hoàn, dẫn dắt khán giả từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình ảnh buổi đầu Văn Lang đến câu chuyện Vua Hùng kén rể, Sơn Tinh - Thủy Tinh và hình ảnh cộng đồng cùng vượt qua thử thách của thiên nhiên.

Chương trình được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ huyền sử, truyền thuyết và các biểu tượng văn hóa, không phải sự phục dựng lịch sử. Thông qua hình thức thực cảnh, chương trình hướng tới đưa những giá trị về nguồn cội, nghĩa đồng bào, tinh thần đoàn kết và sức sống cộng đồng đến gần hơn với công chúng hôm nay.

"Trong bối cảnh nghệ thuật đang có nhiều phương thức biểu đạt từ điện ảnh, kịch nói cho tới sân khấu truyền thống, chúng tôi quyết định lựa chọn mô hình "tam hợp" - một sự kết hợp chặt chẽ giữa sân khấu, thực cảnh và điện ảnh. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi luôn kiên định là lấy người dân, du khách và khán giả làm trung tâm của toàn bộ dự án", đạo diễn Mai Long cho biết.

NSND Quốc Anh. Ảnh: T.Lê

Chia sẻ với phóng viên báo VietNamNet, NSND Quốc Anh - người được mời vào đóng Vua Hùng trong Hào khí Lạc Hồng bày tỏ vui mừng và tự hào khi được hóa thân vào vị vua huyền thoại của dân tộc.

"Chương trình thực cảnh này mang giá trị cốt lõi vô cùng quan trọng, đó là văn hóa, là cội nguồn của cội nguồn. Nơi đây chứa đựng trọn vẹn gốc gác, cốt cách và hồn cốt của con người Việt Nam. Nếu được triển khai đúng theo ý tưởng của hai đạo diễn, đây chắc chắn sẽ là một điểm sáng, một chương trình ấn tượng trong ngành công nghiệp văn hóa những năm tới. Toàn bộ ê-kíp và các nghệ sĩ tham gia đều đang cống hiến bằng tất cả tâm huyết và sự thành kính. Khi đứng trên mảnh đất thiêng 18 đời Vua Hùng, ai cũng tự dặn mình phải làm tới nơi tới chốn", ông nói.

Ban tổ chức cho biết, sau 2 đêm biểu diễn trong tháng 11/2026 sẽ là dịp thử nghiệm và đánh giá mô hình nghệ thuật thực cảnh ban đêm tại Đền Hùng. Kết quả tổ chức sẽ là một trong những cơ sở để tiếp tục nghiên cứu khả năng hình thành sản phẩm văn hóa - du lịch phù hợp trong thời gian tới.