Tiểu phẩm Tình mẹ duyên thầy khai thác đề tài nhạy cảm nạo phá thai, các nghệ sĩ Vượng Râu, Thanh Tú, Dứt Văn Khoát, Lệ Mỹ, Thành Chíp (Thành Áo Hoa), Thùy Dương với lối kể chuyện tinh tế, nhân văn, dung hòa giữa bi - hài đã mang lại tiếng cười và cả nước mắt cho khán giả.

Nghệ sĩ Vượng Râu, Thanh Tú.

Câu chuyện không đẩy người xem vào cảm giác nặng nề mà dẫn dắt nhẹ nhàng để rồi khi khép lại, nhiều khán giả lặng người vì những thông điệp về tình mẫu tử, về trách nhiệm và sự trân trọng sự sống.

Với phong cách diễn hài "tưng tửng" đặc trưng, nghệ sĩ Vượng Râu trong vai thầy lang liên tục khuấy động khán phòng bằng lối thoại duyên dáng, tinh tế. Nghệ sĩ Dứt Văn Khoát hóa thân thành một cụ ông ngoài 70 tuổi đi chữa bệnh sinh lý, bằng vóc dáng nhỏ thó và lối diễn tự nhiên, hóm hỉnh đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Nghệ sĩ Thanh Tú cũng ghi dấu ấn bằng sự đa tài khi kết hợp nhuần nhuyễn diễn xuất, hát bolero và cải lương trong cùng một tiểu phẩm.

Các nghệ sĩ mang tới tiếng cười và cả nước mắt cho khán giả.

Ngay sau tiểu phẩm, ca khúc Chín tháng mười ngày do Mai Quốc Huy thể hiện vang lên khiến cảm xúc khán giả càng thêm lắng đọng.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến không khí hoài niệm qua tiểu phẩm Mâm cơm chiều 30 của nhóm hài Minh Dự hay màn tấu hài duyên dáng của Bảo Chung - Dũng Nhí với Liên khúc cò nhà đưa người xem trở về những cái Tết xưa giản dị, ấm áp.

Nhóm hài Minh Dự.

Nghệ sĩ Bảo Chung - Dũng Nhí.

Từ tiếng cười thấm đẫm nhân văn ấy, chương trình mở ra hành trình cảm xúc sâu lắng bằng âm nhạc và những câu chuyện về mẹ, quê hương.

Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng, chương trình Tết Vạn Lộc chủ đề Mẹ và Quê hương đã chạm tới những miền sâu thẳm trong tâm hồn người xem.

Không khí xuân được khơi mở bằng tiết mục Nàng xuân (Remix) do Bạch Công Khanh thể hiện. Giọng hát trẻ trung, giàu năng lượng của nam ca sĩ như đánh thức những rung cảm đầu tiên của mùa đoàn viên.

Bốn MC: Thảo Vân, Bạch Công Khanh, Nguyễn Hữu Chiến Thắng và Kim Huyền Sâm không chỉ dẫn dắt chương trình mà còn trở thành những người kể chuyện, đưa khán giả trở về miền ký ức thân thương qua những lời dẫn giàu hình ảnh về gia đình và quê hương.

Các nghệ sĩ gạo cội mang tới phần trình diễn giàu cảm xúc.

Phần I của chương trình là bản hòa ca lắng đọng về mẹ. NSND Thu Hiền với Huyền thoại mẹ mang đến chất giọng từng trải, sâu lắng như lời thủ thỉ của thời gian. Danh ca Ngọc Sơn tiếp nối bằng Người con đạo hiếu, khơi dậy lòng biết ơn bằng phong cách mộc mạc, chân thành.

Đặc biệt, tiết mục hát văn Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa do NSND Quốc Anh thể hiện đã tạo nên khoảnh khắc lặng yên hiếm có, khi âm nhạc dân gian hòa quyện cùng thi ca, chạm đến tầng sâu cảm xúc người nghe.

Ở những chặng sau, chương trình tiếp tục ghi dấu bằng các ca khúc trữ tình, quê hương. NSND Trung Đức dung dị với Chân quê. NSND Thu Hiền song ca cùng Vượng Râu trong Tình thắm duyên quê mang đến sự kết hợp bất ngờ.

Sự xuất hiện của Lệ Quyên là điểm nhấn nổi bật. Với chuỗi ca khúc Nắng có còn xuân, Thương hoài ngàn năm, Giấc mơ có thật, Nữ hoàng nhạc tình, nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu trải nghiệm.

Sân khấu năm nay được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại.

Bên cạnh đó, Phương Thanh với chất giọng khàn, máu lửa đặc trưng đã thể hiện Mưa nửa đêm, Mưa chiều khiến khán giả hò hét không ngừng. Yến Ngọc - Đan Phương với liên khúc Thà như giọt mưa, Hồ Quang 8 hát Chiều xuân xa nhà, Long Nhật biểu diễn Mùa xuân bên cửa sổ, Lâm Bảo Phi thể hiện Chuyến đò quê hương… đã góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc, vừa truyền thống vừa hiện đại.

Đáng chú ý, những làn điệu dân ca, cải lương tiếp tục được Tết Vạn Lộc gìn giữ và phát huy. Nghệ sĩ Thúy Hằng với quan họ cổ Đào Nguyên, NSƯT Ngọc Huyền sâu lắng khi thể hiện Còn thương rau đắng mọc sau hè, NSƯT Kim Tiểu Long với tân cổ Mùa hoa đào, cặp đôi Nguyên Linh - Phan Hải Lý song ca Điệu hò trao duyên… đã mang đến những khoảng lặng đậm chất quê hương, khiến khán giả thêm trân quý di sản nghệ thuật dân tộc.

Các nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu khi hát về mẹ và quê hương.

Sân khấu năm nay được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại. Chương trình kết thúc bằng ca khúc Yêu dân tộc Việt Nam của Ngọc Sơn đầy xúc động. Tết Vạn Lộc 2026 đã đưa khán giả đi trọn vẹn qua hành trình cảm xúc: từ tiếng cười nhân văn, đến những giai điệu mùa xuân, lắng đọng với mẹ, sâu nặng với quê hương, rồi trở về với giá trị đoàn viên.