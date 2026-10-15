Mất người bạn đời gắn bó gần nửa thế kỷ, NSND Tạ Minh Tâm thừa nhận khó giấu cảm xúc mỗi lần nhắc đến. Ở tuổi 66, ông đối diện nỗi buồn theo cách lặng lẽ, muốn sống và làm nghề trọn vẹn những ngày tháng còn lại.

Không muốn phơi bày nỗi đau vợ qua đời

Hơn 3 tháng qua, NSND Tạ Minh Tâm trải qua mất mát lớn khi vợ ông - diễn viên Bạch Vân qua đời vì ung thư. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, sự ra đi của người phụ nữ đầu ấp tay gối để lại trong ông khoảng trống khó bù đắp.

NSND Tạ Minh Tâm trải qua biến cố lớn khi người vợ gắn bó hơn 40 năm qua đời.

Tạ Minh Tâm và Bạch Vân quen nhau từ thời sinh viên, nên duyên vợ chồng vào năm 1985. Sau khi kết hôn, cô chấp nhận rời xa sân khấu, lui về chăm lo gia đình.

Suốt năm tháng làm mẹ rồi lên chức bà, Bạch Vân là người vun vén, quán xuyến tổ ấm. Nam nghệ sĩ nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh thầm lặng của vợ, xem đó là chỗ dựa vững chắc để ông yên tâm theo đuổi sự nghiệp.

Sau tang lễ, Tạ Minh Tâm thường chia sẻ các bức ảnh vợ trên trang cá nhân như 1 thói quen. Từ những chuyến đi đến khoảnh khắc gia đình quây quần, mỗi kỷ niệm đều được ông trân trọng lưu giữ về hình bóng bà xã. Nghệ sĩ hay gọi vợ bằng tất cả sự trân trọng: “Người yêu, người bạn đời tảo tần thủy chung”.

Tròn 100 ngày diễn viên Bạch Vân qua đời, nỗi nhớ và cảm giác trống vắng trong ông vẫn còn nguyên. Dẫu vậy, Tạ Minh Tâm chọn giữ cảm xúc ấy cho riêng mình, không muốn nói quá nhiều về nỗi đau đang trải qua.

NSND Tạ Minh Tâm.

“Đó chỉ là cảm xúc riêng của tôi. Thực ra, tôi là người nhạy cảm, nặng tình với gia đình và cuộc sống. Sự vô thường của đời người là điều bình thường. Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm, chia sẻ”, ông chia sẻ với VietNamNet.

Clip NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ

Nam nghệ sĩ thừa nhận mỗi lần nhắc đến vợ, ông khó giấu được cảm xúc. NSND trân trọng sự quan tâm, đồng cảm của mọi người song không muốn bộc lộ quá nhiều chuyện riêng tư, càng không muốn những người yêu thương phải bận lòng. Với ông, có thứ nỗi niềm chỉ bản thân mới hiểu hết và cần thời gian để tự vượt qua.

Dẫu đau buồn, NSND Tạ Minh Tâm cố gắng duy trì công việc, không để mất mát riêng tư làm gián đoạn nhịp sống và trách nhiệm với nghề.

Nhà vườn rộng 3.000m² và niềm an ủi bên 2 con gái

Gần 70 tuổi, NSND Tạ Minh Tâm đón nhận mọi thứ với tâm thế bình thản. Ông tự nhận may mắn khi được trải nghiệm nhiều cung bậc cuộc sống, từ thuận lợi đến thăng trầm. Nam nghệ sĩ lúc này duy trì nhịp sống thong thả, ưu tiên thời gian cho bản thân và gia đình.

NSND Tạ Minh Tâm vui làm nông dân bên khu nhà vườn rộng 3.000m2 ở ngoại ô thành phố.

“Cuộc sống hiện nay của tôi gần như vẫn vậy. Mọi thứ không có gì vội vã, chỉ mong sự bình yên. Khác biệt lớn nhất là thành quả đã được tích lũy theo thời gian”, Tạ Minh Tâm nói.

Nhiều năm trước, nam nghệ sĩ mua khu đất rộng khoảng 3.000m² gần chợ Bình Chánh, âm thầm xây dựng, cải tạo làm nhà vườn để làm nơi nghỉ dưỡng khi về già. Ông tự lên ý tưởng và chỉ đạo thực hiện từng hạng mục, từ ao cá rộng 1.000m² đến nhà chòi, luống rau, vườn hoa và các loại cây trái... Đây là nơi ông đưa gia đình về nghỉ ngơi mỗi dịp cuối tuần, tận hưởng thiên nhiên và tìm lại sự thư thái sau chuỗi ngày dài làm việc.

"Của để dành" của NSND Tạ Minh Tâm và bà xã là 2 con gái trưởng thành, hiếu thảo. Cô con gái lớn Tạ Bạch Dương hiện là họa sĩ và giảng viên đại học, trong khi cô út cũng là cử nhân ngành Piano tại Nhạc viện TPHCM, sau đó học Quản trị sự kiện rồi mở công ty đào tạo âm nhạc.

Khi người bạn đời không còn hiện diện, tình yêu thương các con trở thành phần quý giá Tạ Minh Tâm mang theo trong chặng đường còn lại của cuộc đời.

Yêu nghề nhưng hiểu rõ vị trí của mình

Sau những đổi thay của đời sống, NSND Tạ Minh Tâm vẫn dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật. Gần 70 tuổi, ông vẫn miệt mài biểu diễn, góp mặt trong các chương trình nghệ thuật chính thống, phục vụ cộng đồng. Nhiều năm làm nghề giúp nam nghệ sĩ trân trọng những gì đã tích lũy, từ chuyên môn, trải nghiệm đến tình cảm của khán giả và đồng nghiệp.

Dù hết lòng với âm nhạc, Tạ Minh Tâm không xem đây là lĩnh vực đứng trên ngành nghề khác. Ông quan niệm mỗi công việc đều có giá trị và đóng góp riêng cho xã hội.

“Tôi yêu hoạt động nghệ thuật nhưng hiểu giá trị của nó ở đâu và bản thân đứng ở vị trí nào trong xã hội này”, ông bày tỏ.

U70, NSND Tạ Minh Tâm vẫn tích cực biểu diễn.

Với Tạ Minh Tâm, yêu nghề không đồng nghĩa với việc tuyệt đối hóa hào quang. Ông ý thức rõ vị trí của người nghệ sĩ và trách nhiệm với công việc, cộng đồng.

Bên cạnh biểu diễn, NSND Tạ Minh Tâm có nhiều năm giảng dạy và đảm nhiệm công tác quản lý tại Nhạc viện TPHCM trước khi về hưu. Với ông, truyền nghề không chỉ là hướng dẫn kiến thức, kỹ thuật chuyên môn mà còn là đồng hành cùng học trò trên hành trình trưởng thành.

Học trò của ông theo đuổi nhiều hướng đi khác nhau, từ biểu diễn, giảng dạy đến đào tạo và làm công tác âm nhạc phía sau sân khấu. Dù lựa chọn con đường nào, ông mong các học trò không chỉ vững chuyên môn mà còn giữ được phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp.

Công việc tiếp diễn, còn cuộc sống riêng đã có nhiều đổi thay. Ở tuổi gần 70, NSND Tạ Minh Tâm chọn đón nhận từng biến động ấy bằng sự bình thản, tiếp tục sống và làm nghề theo cách của mình.

NSND Tạ Minh Tâm hát "Đất nước trọn niềm vui"

NSND Tạ Minh Tâm sinh năm 1960 tại An Giang. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng Tenor (nam cao) với kỹ thuật chuẩn mực, gắn liền với dòng nhạc cổ điển, nhạc cách mạng. Ông nổi danh với nhiều ca khúc cách mạng bất hủ như Lửa thiêng dân tộc, Vang mãi bản tình ca, Nổi lửa lên em, Lá đỏ... đặc biệt là ca khúc Đất nước trọn niềm vui. Ngoài ca hát, ông làm MC, giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc và đóng các phim như Blouse trắng, Nghề báo, Siêu quậy có bầu... Ông từng giữ chức Phó giám đốc Nhạc viện TPHCM, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.

Ảnh, clip: HK, NVCC