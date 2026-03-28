NSND Tạ Minh Tâm mua khu đất rộng khoảng 3.000m2 ở Bình Chánh, cách chợ Bến Thành khoảng 20km từ 10 năm trước. Trong thời gian dài, ông chủ yếu sử dụng nơi này như một nông trại để trồng những giống cây độc lạ. Cuối năm 2024, NSND Tạ Minh Tâm bắt đầu cải tạo và xây nhà, biến khu vườn thành nơi nghỉ dưỡng cho gia đình.
Tạ Minh Tâm mất 1 năm quy hoạch lại khu đất, xây dựng và trang trí. Công trình hiện chưa hoàn thiện, còn nhiều hạng mục cần thực hiện hoặc phát triển thêm. 
Toàn bộ công trình do Tạ Minh Tâm tự lên ý tưởng và chỉ đạo xây dựng. Nhờ đi diễn nhiều, ông có cơ hội quan sát, học hỏi kiến trúc ở các vùng rồi chắt lọc, đưa vào không gian sống.
Tạ Minh Tâm thích trồng các loài cây quen thuộc, dân dã, muốn kiến tạo không gian sống gợi nhớ tuổi thơ ở quê với những hàng phượng, dừa, cam, ổi…
Điểm nhấn của nhà vườn là ao cá rộng hơn 1.000m2. Giữa ao, Tạ Minh Tâm dựng nhà chòi - chỗ nghỉ chân yêu thích của gia đình cũng như các đồng nghiệp từng đến chơi.
Nhiều nghệ sĩ từng đến thăm nhà NSND Tạ Minh Tâm như: NSND Mỹ Uyên, NSƯT Tuyết Thu, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng...
Tuyết Thu ghé nhà đàn anh dịp đầu xuân. Chị yêu thích không khí trong lành, yên tĩnh và nhiều hoa cỏ tại đây. 
NSND Tạ Minh Tâm thiết kế khu nghỉ dưỡng rộng, có thể tổ chức tiệc cho 20 người. Bạn bè, người thân của ông thường quây quần làm tiệc nướng ở sân sau rồi cùng dùng bữa trên bãi cỏ. Buổi tối, họ nghỉ lại trong căn nhà mái dốc với nhiều phòng ngủ, các phòng đều có cửa kính nhìn ra vườn.
Tạ Minh Tâm hiện sống cùng gia đình tại trung tâm TPHCM, thuê người trông nom nhà vườn. Khoảng vài tuần hoặc 1-2 tháng/lần, ông lại về ngôi nhà vườn ở Bình Chánh vừa tận hưởng thiên nhiên vừa mang thêm cây cối, đồ trang trí để tô điểm cho nơi này.